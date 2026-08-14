Chính quyền Mỹ nêu thành tích ngăn chặn nhập cư trái phép

Ngày 13/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này đã trải qua 15 tháng liên tiếp không có trường hợp người nhập cư trái phép bị bắt giữ tại khu vực biên giới rồi được thả vào nội địa trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), số vụ bắt giữ tại biên giới mỗi ngày hiện giảm 94% so với thời chính quyền tiền nhiệm và hiện ở mức thấp nhất trong khoảng 30 năm.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn lời Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin, cho rằng các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới của chính quyền Tổng thống Trump đang phát huy hiệu quả. Ông khẳng định Bộ An ninh Nội địa Mỹ tiếp tục ưu tiên thi hành luật di trú, bảo vệ biên giới và nhanh chóng đưa những người nhập cảnh trái phép ra khỏi nước Mỹ.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, trong tháng 7/2026, lượng ma túy và hàng cấm bị thu giữ tại biên giới tăng 26% so với thời chính quyền trước. Các lực lượng chức năng đã tịch thu nhiều loại ma túy, gồm cocaine, ma túy đá, heroin, fentanyl và cần sa.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) đồng thời đảm nhiệm việc thực thi chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Riêng trong tháng 7, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ xác định khoảng 23 tỷ USD tiền thuế quan cần thu.

Ủy viên Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ Rodney Scott cho rằng việc áp dụng chính sách rõ ràng, tăng cường thực thi và huy động lực lượng tại tuyến đầu đã góp phần cải thiện tình hình biên giới.

Ông nhấn mạnh Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ tiếp tục tập trung ngăn chặn nhập cảnh trái phép, các đối tượng nguy hiểm và hoạt động buôn bán ma túy cũng như bảo đảm việc duy trì thương mại và hoạt động đi lại hợp pháp.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đang thúc đẩy các biện pháp lập pháp nhằm củng cố chính sách kiểm soát biên giới. Một dự luật được Hạ viện nước này thúc đẩy sẽ tăng hình phạt đối với hành vi nhập cảnh trái phép, hình sự hóa việc ở quá hạn thị thực và yêu cầu tạm giữ hoặc đưa trở lại phần lớn người nhập cảnh trái phép trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ.

Biện pháp này cũng đề xuất siết chặt điều kiện xin tị nạn và ân xá nhân đạo, đồng thời yêu cầu Bộ An ninh Nội địa Mỹ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng biên giới, tăng nhân sự và mở rộng sử dụng công nghệ giám sát, trong đó có thiết bị bay không người lái, radar, nhận dạng sinh trắc học và thu thập DNA.

Chính quyền Trump coi việc kiểm soát biên giới và hạn chế chính sách “bắt rồi thả” là một trong những ưu tiên hàng đầu về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các chính sách này tiếp tục vấp phải sự phản đối từ các tổ chức bảo vệ quyền di dân và một số nghị sỹ đảng Dân chủ, với cảnh báo rằng việc mở rộng tạm giữ và trục xuất có thể ảnh hưởng đến quyền được xét duyệt hồ sơ tị nạn và các thủ tục pháp lý khác./.

Mỹ chi hơn 2,2 tỷ USD mua thêm 4 trung tâm giam giữ người nhập cư trái phép Chính quyền Tổng thống Trump mở rộng hệ thống giam giữ người nhập cư trái phép qua việc mua 4 trung tâm, tăng cường kiểm soát di trú trong bối cảnh chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp được đẩy mạnh.

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