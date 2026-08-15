Lãnh tụ Cuba Fidel Castro - biểu tượng của tự do, độc lập và công lý

Ngày 14/8, phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Cách mạng Cuba Fidel Castro, tại Buenos Aires, Bí thư phụ trách Quan hệ Chính trị của Đảng Cộng sản Argentina (PCA) Zaida Chmaruk khẳng định tên tuổi Fidel Castro là biểu tượng của tự do, độc lập và công lý đối với thế giới.



Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, bà Zaida Chmaruk nhấn mạnh Fidel Castro là một người yêu nước chân chính, đã dành trọn cuộc đời cho cuộc đấu tranh vì quyền tự quyết của dân tộc, cũng như bảo vệ chủ quyền và quyền lựa chọn mô hình phát triển của đất nước Cuba.

Đối với thế giới, Fidel Castro còn là biểu tượng của chủ nghĩa quốc tế cao cả và tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, trong khi tại Mỹ Latinh, ông là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất đối với đời sống chính trị của khu vực trong thế kỷ XX.



Nhân dịp này, bà Zaida Chmaruk gửi lời chúc mừng tới toàn thể nhân dân Cuba, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của những người bạn Argentina đối với nhân dân quốc đảo Caribe trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết, phù hợp với những tư tưởng mà lãnh tụ Cách mạng Cuba đã theo đuổi.



Về phần mình, Đại biện lâm thời Cuba tại Argentina, Leonardo Frank Baster Paz, nhấn mạnh Fidel Castro là nhân vật trung tâm của tiến trình Cách mạng Cuba, người đã lãnh đạo cuộc đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Fulgencio Batista và sau thắng lợi năm 1959 trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập, chủ quyền và chống chủ nghĩa đế quốc ở Mỹ Latinh. Ông cho rằng di sản của Fidel Castro không chỉ thuộc về Cuba mà còn có sức ảnh hưởng rộng lớn đối với các phong trào tiến bộ và giải phóng dân tộc trên thế giới.



Đại biểu dự hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fidel Castro tại Argentina. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ông Baster Paz đồng thời đánh giá cao vai trò của Ernesto “Che” Guevara, người Argentina, đối với Cách mạng Cuba và phong trào cách mạng tại Mỹ Latinh. Theo ông, Che Guevara đã trở thành một trong những biểu tượng quốc tế của tinh thần đấu tranh vì công bằng xã hội, độc lập dân tộc và đoàn kết giữa các dân tộc Mỹ Latinh.

Mối liên hệ đặc biệt giữa Cuba và Argentina được thể hiện rõ qua việc một người con của Argentina đã trở thành một trong những nhân vật tiêu biểu nhất của Cách mạng Cuba, đồng thời để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử chính trị Mỹ Latinh.



Ông Baster Paz đánh giá cao tình đoàn kết của các tổ chức chính trị, công đoàn, xã hội và người dân Argentina đối với Cuba trong bối cảnh chính sách bao vây, cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ tiếp tục gây nhiều khó khăn cho đời sống người dân Cuba.

Các tổ chức đoàn kết với Cuba tại Argentina thời gian qua không chỉ lên tiếng phản đối chính sách này mà còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đối với người dân quốc đảo Caribe.



Một trong những hoạt động mới nhất là chiến dịch mang tên “Đồng hành cùng Cuba” do Phong trào Đoàn kết Argentina với Cuba (MASCuba) phát động, với sự tham gia của hơn 100 tổ chức chính trị, công đoàn, xã hội và văn hóa của Argentina.

Với phong trào này, người dân Argentina đã quyên góp 45 bộ pin năng lượng Mặt Trời để gửi tới Cuba, góp phần giảm bớt những khó khăn về năng lượng mà người dân Cuba đang phải đối mặt. Trước đó, các tổ chức trong phong trào đoàn kết với Cuba tại nhiều địa phương cũng đã phối hợp triển khai các hoạt động vận động chính trị, xã hội và hỗ trợ nhân đạo.



Hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2026) cũng được triển khai tại Argentina, với sự tham gia của các tổ chức chính trị, xã hội, công đoàn, văn hóa và các nhóm đoàn kết với Cuba.

Tại Buenos Aires, Đảng Cộng sản Argentina và các tổ chức đồng hành đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo và hoạt động chính trị-văn hóa nhằm giới thiệu, trao đổi về tư tưởng, di sản chính trị của Fidel Castro và ý nghĩa của Cách mạng Cuba đối với Mỹ Latinh. Các hoạt động tưởng niệm cũng lan tỏa tới nhiều địa phương.

Đặc biệt, tại khu vực Đông Bắc Argentina, các tổ chức đoàn kết với Cuba ở Formosa, Chaco, Corrientes và Misiones đã liên tục tổ chức các cuộc gặp, hội thảo và hoạt động chính trị-xã hội, để tưởng nhớ Fidel Castro./.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Lãnh tụ Fidel Castro Tình hữu nghị Việt Nam-Cuba được viết nên bằng nhiều dấu mốc lịch sử, và Quảng Trị là một trong những nơi những trang sử ấy được viết bằng những dấu chân của chính Lãnh tụ Fidel Castro.

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