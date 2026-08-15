SpaceX thâu tóm Cursor với 60 tỷ USD -thương vụ lớn nhất lịch sử ngành công nghệ

Công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã chính thức hoàn tất thương vụ mua lại công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) Cursor với giá 60 tỷ USD, trở thành một trong những thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ. Thỏa thuận có hiệu lực vào ngày 14/8, chỉ 2 tháng sau khi SpaceX lần đầu tiên tuyên bố ý định mua lại công ty khởi nghiệp này.



Thương vụ thâu tóm này là một bước đi quan trọng của ông Elon Musk trong cuộc đua với các đối thủ chính trên thị trường AI như OpenAI và Anthropic PBC.

Mảng AI của tỷ phú Musk (trước đây gọi là xAI, nay thuộc SpaceXAI) đã gặp khó khăn trong việc thương mại hóa hoạt động kinh doanh sau một loạt các đợt sa thải và tái cấu trúc, việc mua lại Cursor dự kiến thay đổi đáng kể tình hình đó.



Đội ngũ Cursor sẽ được tiếp cận với sức mạnh tính toán khổng lồ và các tài nguyên GPU tiên tiến của SpaceX. "Chúng tôi sẽ có quyền truy cập vào hệ thống GPU lớn nhất thế giới. Điều này sẽ cung cấp cho chúng tôi sức mạnh tính toán để tạo ra các mô hình mạnh mẽ hơn và tiết kiệm hơn," Cursor nhận định.



Cursor, một công ty khởi nghiệp được thành lập vào năm 2023, đã phát triển một trợ lý AI giúp lập trình viên viết và gỡ lỗi mã. Dịch vụ này đã trở thành một trong những công ty khởi nghiệp phát triển nhanh nhất trong lịch sử và là một nhân tố chủ chốt trong cái gọi là kỷ nguyên "lập trình bằng cảm xúc," khi các nhà phát triển tạo ra các chương trình phức tạp chỉ bằng cách nhắn tin các câu lệnh cho chatbot. Thương vụ này đã biến những người sáng lập Cursor thành tỷ phú.



Dù thỏa thuận chỉ mới được hoàn tất, các công ty đã cho ra mắt những sản phẩm hợp tác đầu tiên: Grok 4.5 (tháng 7), Grok Bot và Grok 4.6.

SpaceX kiếm được hàng tỷ USD bằng cách cho các “đại gia” như Google và Anthropic thuê tài nguyên điện toán của mình, Elon Musk vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của phần mềm do chính công ty phát triển.

Trong một cuộc họp với các nhân viên SpaceX mới đây, tỷ phú này tuyên bố rằng AI là hiện tại và tương lai của công ty, đồng thời đưa ra một dự đoán vô cùng táo bạo. Ông Elon Musk nhấn mạnh doanh thu từ AI của công ty sẽ vượt qua tất cả các nguồn doanh thu khác của SpaceX vào tháng 9./.

SpaceX giành quyền thâu tóm công ty lập trình AI với giá 60 tỷ USD SpaceX thông báo hợp tác với Cursor và cho biết thoả thuận đi kèm với tùy chọn mua lại công ty khởi nghiệp lập trình trí tuệ nhân tạo (AI) này với giá 60 tỷ USD trong năm nay.

​

​

​

​

​