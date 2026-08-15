Các nhà sản xuất ôtô của Mỹ lo ngại trước đề xuất sửa đổi Hiệp định USMCA

Theo mạng tin ctvnews.ca ngày 14/8, các nhà sản xuất ôtô của Mỹ đang lo ngại rằng việc sửa đổi Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) có thể khiến họ thiệt hại hàng tỷ USD.

Các nhà sản xuất ôtô Mỹ dự định sẽ thảo luận với chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng, các đề xuất của Mỹ về việc sửa đổi Hiệp định USMCA có thể khiến các công ty thiệt hại hàng tỷ USD và làm suy yếu khả năng cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài.

Các công ty ôtô của Mỹ vẫn đang chật vật ứng phó với hàng loạt mức thuế quan mà chính quyền Mỹ đã áp dụng từ năm ngoái, bao gồm thuế đối với thép và nhôm, phụ tùng ô tô và xe nhập khẩu từ Mexico và Canada, trong khi các đối thủ từ Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu đang phải chịu gánh nặng thuế quan thấp hơn.

Giờ đây, các giám đốc điều hành ngành tô của Mỹ lo ngại rằng, các đề xuất của Mỹ được đưa ra trước các cuộc đàm phán dự kiến với các quan chức thương mại Canada và Mexico có thể làm tăng chi phí hơn nữa.

Một trong những điểm gây tranh cãi nhất đối với các nhà sản xuất ôtô là yêu cầu của Washington rằng xe phải chứa ít nhất 50% linh kiện sản xuất tại Mỹ để đủ điều kiện hưởng thuế quan thấp hơn.

Yêu cầu đó, cũng như đề xuất tăng tỷ lệ linh kiện nhập khẩu từ Bắc Mỹ trong các dòng xe sản xuất tại Bắc Mỹ từ mức hiện tại là 75%, sẽ làm tăng thêm ít nhất 2 tỷ USD chi phí hàng năm cho mỗi nhà sản xuất ôtô ở Mỹ. Những chi phí này sẽ chồng chất lên các chi phí mà các nhà sản xuất ôtô đã phải gánh chịu từ các loại thuế khác nhau được áp dụng từ năm 2025.

General Motors (GM) dự kiến tổng chi phí liên quan đến thuế quan sẽ tiêu tốn từ 2,5-3,5 tỷ USD trong năm 2026, có khả năng chiếm hơn 20% lợi nhuận hoạt động của hãng. Trong khi Ford Motor cũng ước tính thiệt hại ròng do thuế quan gây ra vào khoảng 1 tỷ USD trong năm nay.

Trong một tín hiệu rõ ràng gửi tới Nhà Trắng về cam kết sản xuất nhiều ôtô hơn trong nước, Ford đã tuyên bố sẽ chuyển sản xuất các mẫu xe Lincoln dành cho thị trường Mỹ từ Trung Quốc sang các nhà máy của Mỹ, viện dẫn thuế quan của chính quyền ông Trump là yếu tố thúc đẩy.

Giám đốc điều hành của Ford, Jim Farley, cho biết, hãng có thể đã không chuẩn bị sẵn sàng ngay từ đầu cho cam kết của chính quyền về việc tăng sản lượng ôtô tại Mỹ. Nhưng Ford-nhà sản xuất có tỷ lệ xe bán tại Mỹ cao hơn so với các đối thủ khác-đã hiểu được thông điệp từ chính quyền. Ông nói: “Chúng tôi nhanh chóng nhận ra sẽ cần phải thực hiện một số thay đổi.”

Trả lời phỏng vấn trước giới truyền thông mới đây, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, cho biết, ông hy vọng nhiều nhà sản xuất ôtô khác sẽ tiếp bước Ford và GM, chuyển các hoạt động sản xuất trở về Mỹ.

Các quan chức Mỹ và Mexico đang lên kế hoạch cho vòng đàm phán thương mại thứ 4 vào tháng tới. Trong khi các quan chức thương mại Canada đã gặp gỡ các đối tác Mỹ trong tuần này nhằm nỗ lực ngăn chặn một vòng áp thuế khác đối với Canada dự kiến có hiệu lực vào ngày 19/8.

Theo Hội đồng Chính sách Ôtô Mỹ, đại diện cho Ford, GM và Stellantis (nhà sản xuất xe Jeep), các nhà sản xuất ôtô Mỹ đang gặp bất lợi so với các nhà sản xuất ôtô xuất khẩu sang Mỹ của Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Giám đốc điều hành GM, Mary Barra, cho biết, hãng đang tập trung vào việc “đảm bảo rằng các nhà sản xuất ôtô Mỹ sẽ có thể cạnh tranh và giành chiến thắng khi chúng ta xem xét mức thuế quan đối với các nước châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc.”

Các nhà sản xuất ôtô Mỹ hiện phải đối mặt với mức thuế khoảng 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada, nhưng các phương tiện có tỷ lệ linh kiện sản xuất tại Mỹ cao hơn sẽ được hưởng mức thuế thấp hơn./.

Mỹ bác bỏ đề nghị miễn thuế nhôm của các hãng sản xuất ôtô Một quan chức Nhà Trắng nhận định rằng dù các hãng xe Mỹ đã nêu lo ngại về nguồn cung, họ vẫn chưa đưa ra yêu cầu miễn thuế một cách thực sự quyết liệt.

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