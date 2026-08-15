Đắk Lắk khai mạc khu trưng bày 400 gian hàng, kết nối ngành hàng sầu riêng

Sáng 15/8, trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, tỉnh Đắk Lắk khai mạc Khu trưng bày, quảng bá và giới thiệu chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP, quy tụ 400 gian hàng của hơn 160 đơn vị trong và ngoài nước.

Khu trưng bày diễn ra từ ngày 15 đến 23/8, với sự tham gia của 20 doanh nghiệp quốc tế. Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm từ sầu riêng, nông sản đặc trưng của Đắk Lắk đến sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng chế biến.

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk-Kết nối, vươn xa.”

Lần đầu được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, lễ hội hướng đến không chỉ tôn vinh ngành hàng và người trồng sầu riêng mà còn mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và kết nối thị trường trong nước, quốc tế.

Theo lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, giá trị của khu trưng bày không chỉ nằm ở quy mô 400 gian hàng mà quan trọng hơn là tạo không gian để người trồng, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác quốc tế gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Từ những cuộc kết nối trực tiếp, địa phương kỳ vọng hình thành thêm các hợp đồng, đơn hàng, đối tác mới; đưa sầu riêng và các sản phẩm đặc trưng vào hệ thống phân phối hiện đại, thương mại điện tử và các thị trường xuất khẩu.

Đắk Lắk xác định với ngành hàng sầu riêng, mục tiêu không phải chạy theo sản lượng mà tập trung nâng chất lượng và giá trị gia tăng. Địa phương tiếp tục chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu, quản lý mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch và logistics.

Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn, vấn đề sản xuất an toàn, kiểm soát dư lượng hóa chất và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc được đặt ra rõ hơn tại khu trưng bày. Nhiều doanh nghiệp giới thiệu các giải pháp công nghệ sinh học, hỗ trợ nông dân quản lý sâu bệnh, hướng tới giảm tác động đến môi trường và nâng chất lượng nông sản.

Sự hiện diện của 20 doanh nghiệp quốc tế cũng mở thêm cơ hội để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận trực tiếp yêu cầu của từng thị trường. Đại diện một doanh nghiệp đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) cho biết thị trường Trung Quốc có nhu cầu đối với nông sản Việt Nam, song chất lượng và khả năng đáp ứng các yêu cầu của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng để mở rộng thị trường.

Không chỉ sầu riêng, các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương cũng được giới thiệu tại khu trưng bày, qua đó giúp các chủ thể sản xuất quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng đầu ra.

Thông qua các hoạt động kết nối, Đắk Lắk hướng tới việc nâng giá trị nông sản bằng chất lượng, thương hiệu, chế biến và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng thị trường, thay vì chỉ dựa vào sản lượng.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 được kỳ vọng tạo nền tảng để sự kiện này từng bước trở thành một hoạt động văn hóa, thương mại, đầu tư và du lịch đặc trưng của địa phương. Qua đó, ngành hàng sầu riêng có thêm cơ hội nâng giá trị, mở rộng thị trường và khẳng định vị thế trên thị trường trong nước cũng như quốc tế./.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026: Quảng bá điểm đến kết nối khu vực Tây Nguyên Điểm nổi bật của chương trình lễ hội là chuỗi hoạt động hướng tới xác lập các kỷ lục quốc gia và quốc tế, tạo sức lan tỏa và quảng bá những trải nghiệm độc đáo cho người dân, du khách.