Lào sửa đổi Luật Xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư tư nhân

Chính phủ Lào cho biết sẽ đẩy nhanh việc sửa đổi Luật Xúc tiến đầu tư năm 2024 cho phù hợp với bộ máy tổ chức tập trung và tạo cơ chế phê duyệt minh bạch, loại bỏ các thủ tục rườm rà, hiện đại hóa công tác quản lý, giải quyết các tiêu cực và kiểm tra dự án một cách chặt chẽ.

Cuộc cải cách lần này được cho là sẽ giúp thu hút các nhà đầu tư thực sự và thúc đẩy kinh tế Lào một cách hiệu quả, đồng thời đón nhận dòng vốn đầu tư chảy vào Lào đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Việc sửa đổi Luật Xúc tiến đầu tư năm 2024 của Lào lần này cũng giúp nâng cao vai trò, chức năng và nhiệm vụ mới của Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư, đầu mối duy nhất trong việc xem xét phê duyệt dự án, đặc biệt là các hoạt động quản lý, tô nhượng và việc ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU).

Mục tiêu cao nhất của việc sửa đổi Luật Xúc tiến đầu tư năm 2024 của Lào lần này là để chuyển đổi cơ chế theo hướng hiện đại, tăng cường sự thuận lợi, nhanh chóng và minh bạch. Đây sẽ là công cụ quan trọng để giải quyết triệt để các hiện tượng tiêu cực, xử lý nghiêm kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm và lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực tài chính, kỹ thuật chuyên môn thực sự vào phát triển đất nước.

Việc nâng cao cơ chế quản lý sẽ là chìa khóa quan trọng giúp Lào đảm bảo đạt được mục tiêu lớn trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X, với mục tiêu thúc đẩy đầu tư tư nhân đạt 409.470 tỷ Kíp (hơn 20 tỷ USD), chiếm 64,4% tổng vốn đầu tư, nhằm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ một cách bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc về công tác Xúc tiến và quản lý đầu tư vừa được tổ chức tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone yêu cầu thời gian tới phải tạo sự bứt phá trong tư duy để tạo chuyển biến thực sự trong công tác xúc tiến và quản lý đầu tư theo hướng nhanh, kịp thời và bảo đảm chất lượng, minh bạch và chuyên nghiệp; tích cực đẩy mạnh hiện đại hóa, nâng cao công tác kiểm tra và quản lý các dự án tô nhượng đã được phê duyệt thời gian qua cũng như các dự án mới sẽ được phê duyệt thời gian tới; kiên quyết xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực đầu tư; áp dụng các công cụ hiện đại, xử lý nghiêm kỷ luật đối với người vi phạm và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cả khu vực công và tư.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Lào kiêm Chủ tịch Ủy ban Xúc tiến và quản lý đầu tư Saleumxay Kommasith cho biết, trong giai đoạn từ năm 1989 đến nay, đầu tư tư nhân trong và ngoài nước ở Lào đạt tổng giá trị 65,5 tỷ USD, với 5.394 dự án. Trong đó, đầu tư trong nước tính riêng ở các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và tô nhượng chiếm khoảng 23% tổng số dự án được phê duyệt. Về đầu tư nước ngoài, dẫn đầu là Trung Quốc với 970 dự án trị giá 15 tỷ USD, tiếp theo là Việt Nam với 441 dự án trị giá 12,7 tỷ USD và Thái Lan với 686 dự án trị giá 6,9 tỷ USD.

Riêng trong 7 tháng đầu năm 2026, Chính phủ Lào đã phê duyệt 34 dự án đầu tư tô nhượng và dự án thuộc danh mục kiểm soát với tổng giá trị 8,5 tỷ USD, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2025, vốn thực nhập đạt trên 1 tỷ USD./.

Lào đẩy mạnh phát số hóa để phát triển kinh tế Đối với Lào, chuyển đổi số không đơn thuần là việc trang bị hay đưa vào sử dụng các thiết bị công nghệ mới, mà là sự thay đổi về tư duy, phương thức quản lý và cách thức cung cấp dịch vụ công.