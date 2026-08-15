Dòng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz chưa phục hồi như mức trước xung đột

Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz vẫn chưa phục hồi như mức trước xung đột Iran, bất chấp tuyên bố của Mỹ rằng hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến đường năng lượng quan trọng này đã tăng trở lại.

Eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Oman, là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Trước khi xảy ra xung đột, khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu, tương đương khoảng 20 triệu thùng/ngày, được vận chuyển qua tuyến đường hẹp này.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lượng dầu đi qua Hormuz tính theo trung bình 7 ngày đã tăng lên gần 9 triệu thùng/ngày. Nếu tính thêm các tuyến xuất khẩu thay thế thông qua đường ống và các cơ sở xuất khẩu khác, tổng lượng dầu rời khu vực có thể đạt khoảng 15 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, các con số trên chưa hoàn toàn phù hợp với dữ liệu vận tải thực tế. AGBI ngày 14/8 dẫn lời nhà nghiên cứu thị trường dầu Rory Johnston cho biết, lượng dầu ra khỏi Hormuz đạt đỉnh khoảng 7 triệu thùng/ngày trong tuần trước, thấp hơn mức 9 triệu thùng/ngày do phía Mỹ công bố.

Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cũng cho thấy hoạt động qua eo biển Hormuz vẫn ở mức hạn chế.

Theo dữ liệu của công ty phân tích hàng hải Kpler, chỉ có 6 tàu đi qua eo biển này trong ngày 10/8, giảm so với mức trung bình 11 tàu/ngày trong 10 ngày trước đó. Đến ngày thứ 12/8, số tàu đi qua giảm xuống chỉ còn 1 chiếc, trước khi tăng lên 13 lượt vào ngày thứ 13/8.

Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt giữa các con số xuất phát một phần từ phương pháp tính toán. Mỹ cho biết dữ liệu được thu thập từ Bộ Năng lượng phối hợp với quân đội, đồng thời tính đến những tàu chở dầu hoạt động hạn chế tín hiệu nhận dạng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng cần thêm thông tin về cách Mỹ xác định lượng dầu vận chuyển, bao gồm việc tính những loại dầu nào, thời điểm ghi nhận khối lượng hàng hóa và cách ước tính các chuyến tàu không công khai dữ liệu.

Bên cạnh đó, Washington cho rằng các tuyến xuất khẩu thay thế đã giúp đưa thêm 5-7 triệu thùng dầu/ngày ra khỏi khu vực mà không cần đi qua Hormuz. Nhưng theo ước tính của một số chuyên gia, các tuyến đường ống như tuyến Đông-Tây của Saudi Arabia và hệ thống xuất khẩu của Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) chỉ có thể chuyển hướng khoảng 4 triệu thùng/ngày.

Đối với UAE, vấn đề vận chuyển dầu qua Hormuz có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (Adnoc) từng sử dụng mô hình vận chuyển trung chuyển, trong đó tàu nhỏ đưa dầu qua Hormuz rồi chuyển hàng sang tàu lớn hơn bên ngoài vùng Vịnh.

Các chuyên gia cảnh báo số lượt tàu qua lại trong mô hình này có thể tăng lên nhưng không phản ánh chính xác lượng dầu xuất khẩu thực tế.

AGBI nhận định, diễn biến trên cho thấy dù một số dấu hiệu phục hồi đã xuất hiện, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz vẫn chịu tác động lớn từ bất ổn địa chính trị. Việc xác định chính xác mức độ phục hồi của dòng chảy dầu có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu, giá dầu và an ninh nguồn cung trong thời gian tới./.

Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ Theo công ty theo dõi tàu thuyền Kpler, chỉ có 2 tàu đi qua eo biển Hormuz vào ngày 14/8, gồm một tàu chở ngũ cốc đi vào vùng biển Iran và một tàu chở hàng rời đi theo hướng ngược lại.