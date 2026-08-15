Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%

Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hóa của Canada.

Bà Janice Charette, Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Canada, đã thông báo với một nhóm cố vấn chính phủ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi hai nước có thể đạt được một thỏa thuận tạm thời. Các cuộc đàm phán tại Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục trong suốt cuối tuần nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Bà Candace Laing, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Canada kiêm thành viên ủy ban cố vấn của Thủ tướng Mark Carney về quan hệ kinh tế Canada-Mỹ, cho biết khung thời gian gấp rút này đặt ra một thách thức lớn. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận diễn ra trên tinh thần xây dựng, tạo cơ sở cho sự lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận.

Nhà Trắng đã đe dọa áp đặt các mức thuế trên dựa Đạo luật Thuế quan năm 1930 (thời kỳ Đại Suy thoái). Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 14/8 tuyên bố Canada phải dỡ bỏ các biện pháp thương mại đáp trả để tránh bị áp thuế mới.

Mỹ muốn các loại đồ uống có cồn của nước được phép quay trở lại các cửa hàng rượu do chính quyền các tỉnh của Canada quản lý. Hầu hết các tỉnh đã áp đặt lệnh cấm hoặc hạn chế đối với rượu của Mỹ để đáp trả các mức thuế được áp dụng vào năm ngoái. Mỹ cũng đang tìm kiếm những thay đổi liên quan đến hạn ngạch nhập khẩu các sản phẩm từ sữa của Canada và các mức thuế đối với ngành ôtô.

Trong khi đó, phía Canada muốn Mỹ giảm các mức thuế theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại mở rộng năm 1962 nhằm vào thép, nhôm và ôtô của nước này trong hơn một năm qua.

Các quan chức Canada cảnh báo rằng việc áp thuế 50% sẽ đẩy căng thẳng giữa hai nước sang một giai đoạn nghiêm trọng hơn. Ông Carney cho biết mọi phương án đều đang được cân nhắc nếu Mỹ thực hiện việc áp thuế.

Bà Laing cảnh báo việc tiếp tục đáp trả có thể gây ra những tác động không mong muốn cho chính Canada, do sự gắn kết chặt chẽ giữa hai nền kinh tế. Bà cho rằng chính phủ cần lường trước nguy cơ gây thêm thiệt hại cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Canada.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt gần 900 tỷ USD./.

Canada chạy đua đạt thỏa thuận trước khi thuế quan mới của Mỹ có hiệu lực Ottawa sẵn sàng xem xét một số nhượng bộ để đổi lấy việc Mỹ giảm thuế, đồng thời cảnh báo nếu mức thuế mới được áp dụng, tranh chấp thương mại giữa hai nước có thể bước vào một giai đoạn căng thẳng.