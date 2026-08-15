Giá gạo Ấn Độ chạm mức cao nhất trong gần 1 năm

Tuần qua, thị trường nông sản ghi nhận giá gạo châu Á đồng loạt tăng cao do lo ngại ảnh hưởng từ hiện tượng El Niño, trong khi lúa mỳ Mỹ hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong một tháng do gián đoạn nguồn cung tại Biển Đen, và thị trường càphê chứng kiến diễn biến phân hóa mạnh giữa giá Robusta và Arabica.

Thị trường gạo châu Á: Các thị trường xuất khẩu đồng loạt tăng giá

Giá gạo tại các thị trường châu Á đồng loạt tăng trong tuần này trước những lo ngại về khả năng nguồn cung thắt chặt do tác động của hiện tượng El Nino, trong đó giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong gần một năm qua, và giá gạo Việt Nam tăng tuần thứ ba liên tiếp.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được chào giá ở mức 362-368 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 358-364 USD/tấn của tuần trước. Trong khi đó, gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ được niêm yết ở mức 359-364 USD/tấn. Một thương nhân tại New Delhi cho biết nhu cầu từ các quốc gia châu Phi như Benin vẫn duy trì ổn định, qua hỗ trợ đà tăng của giá gạo Ấn Độ.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong nửa đầu năm 2026 đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ lượng xuất khẩu gạo không thuộc giống basmati gia tăng đã bù đắp cho sự sụt giảm của lượng gạo basmati xuất khẩu, sau khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran làm gián đoạn thương mại với các thị trường trọng điểm tại Vùng Vịnh.

Đối với Việt Nam, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 435-455 USD/tấn trong tuần này, cao hơn mức 430-450 USD/tấn của một tuần trước đó. Một thương nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các đợt nắng nóng hiện tại ở nhiều nơi trên thế giới đã làm gia tăng lo ngại về những tác động tiêu cực của hiện tượng El Nino đối với nguồn cung lương thực toàn cầu, bao gồm cả mặt hàng gạo.

Tại Bangladesh, chính phủ nước này đã phê duyệt việc nhập khẩu 100.000 tấn gạo đồ từ Việt Nam với mức giá 416 USD/tấn, theo thỏa thuận giữa hai chính phủ, trong nỗ lực hạ nhiệt giá gạo tăng cao ở thị trường trong nước.

Theo các thương nhân, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào giá ở mức 450-455 USD/tấn, tăng so với khoảng 435-455 USD/tấn của tuần trước. Một thương nhân tại Bangkok cho biết Malaysia và Philippines đang có nhu cầu mua gạo của Thái Lan, do các quốc gia này đã đẩy mạnh nhập khẩu trước tình hình El Nino.

Thương nhân này cũng chia sẻ thêm rằng nguồn cung gạo của Thái Lan đang giảm nhẹ, khi sản lượng lúa có nguy cơ giảm 1,5 triệu tấn trong năm nay, đồng thời dự báo Thái Lan sẽ xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm 2026.

Thị trường nông sản Mỹ: Lúa mỳ ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất trong 1 tháng

Giá lúa mỳ kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong một tháng qua, trước những gián đoạn đối với nguồn cung từ khu vực Biển Đen liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Giá đậu tương và ngô cũng tăng, dù đà tăng này bị hạn chế phần nào do dự báo mưa tại khu vực Trung Tây Mỹ.

Giá lúa mỳ trong hợp đồng có kỳ hạn giao gần nhất trên CBOT đã tăng 0,8%, lên mức 6,7350 USD/bushel. Giá đậu tương cũng tăng 0,2%, lên mức 11,84 USD/bushel, trong khi giá ngô nhích nhẹ 0,2%, đạt mức 4,73 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg). Tính trong cả tuần này, giá lúa mỳ đã tăng khoảng 5% - mức tăng theo tuần mạnh nhất kể từ giữa tháng 7, trong khi giá ngô và đậu tương cũng ghi nhận một tuần tăng giá.

Nông dân thu hoạch lúa mỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong một báo cáo phân tích, tổ chức nghiên cứu BMI nhấn mạnh rằng những hậu quả đối với nguồn cung lúa mỳ toàn cầu - trong trường hợp xuất khẩu của Nga và Ukraine bị gián đoạn kéo dài hoặc tái diễn, lớn hơn rất nhiều so với những gì mức giá hiện tại phản ánh. Với tổng lượng xuất khẩu dự kiến đạt 62 triệu tấn trong niên vụ 2026/27, hai quốc gia này chiếm tới 29,1% thương mại thế giới của mặt hàng lúa mỳ (trong đó riêng Nga đóng góp 22,3%), giữ vai trò then chốt về mặt cấu trúc đối với cán cân toàn cầu.

Các thị trường nông sản đang điều chỉnh theo triển vọng cung-cầu mới sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ nâng dự báo diện tích trồng ngô và đậu tương năm 2026, nhưng đồng thời hạ dự đoán về năng suất.

Giới giao dịch hiện đang dồn sự chú ý vào đợt khảo sát thực địa quy mô lớn vào tuần tới để có cái nhìn rõ hơn về triển vọng năng suất của hai cây trồng này, trong bối cảnh các dự báo có mưa tuần này đã giúp giải tỏa phần nào mối lo ngại nguồn cung.

Ở một diễn biến khác, Sàn giao dịch Ngũ cốc Buenos Aires tuần này cho biết vụ thu hoạch ngô niên vụ 2025/26 của Argentina đang bị chậm trễ nghiêm trọng do độ ẩm quá cao làm ngưng trệ tiến độ mùa vụ tại các vùng nông nghiệp trọng điểm. Thực trạng này phản ánh rõ tác động từ những đợt mưa mùa đông lớn bất thường do hiện tượng El Niño gây ra.

Thị trường càphê thế giới: Diễn biến phân hóa giữa 2 sàn giao dịch

Thị trường càphê thế giới đang ghi nhận diễn biến trái chiều khi giá Robusta tiếp tục giảm, trong khi giá Arabica tăng trở lại do những lo ngại về nguồn cung.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần này, trên sàn London, giá càphê Robusta giao tháng 9/2026 giảm 45 USD/tấn xuống 3.621 USD/tấn. Ngược lại, giá càphê Arabica cùng kỳ hạn trên sàn giao dịch New York tăng 5 US xu Mỹ/Ib lên 338,10 xu Mỹ/Ib (1 lb = 0,4535 kg).

Tại Brazil, đà tăng của giá càphê nội địa đã khuyến khích nông dân đẩy mạnh bán ra nhằm tận dụng mức giá có lợi, qua đó góp phần bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn và tạo áp lực lên giá Robusta. Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng bởi nguồn cung chưa thực sự được cải thiện khi các rủi ro thời tiết liên quan đến hiện tượng El Niño tiếp tục đe dọa năng suất và chất lượng vụ càphê mới tại quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới. Chính những yếu tố này đã tạo nên sự phân hóa giữa hai dòng càphê chủ lực, khi giá Arabica vẫn được nâng đỡ bởi lo ngại về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung, trong khi Robusta chịu sức ép điều chỉnh do lực bán gia tăng.

Nếu không xuất hiện các yếu tố bất thường, thị trường càphê thế giới trong tuần tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục diễn biến phân hóa giữa hai sàn giao dịch.

Tại thị trường trong nước, giá càphê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục giảm, hiện ở quanh mốc 94.800 đồng/kg. Cụ thể, giá càphê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai giảm 600 đồng/kg xuống 94.700 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá giảm 600 đồng/kg, hiện ở mức 94.200-94.900 đồng/kg./.

Giá gạo Việt Nam đi ngược xu hướng với các nước xuất khẩu lớn Trong khi giá gạo Thái Lan tăng lên mức cao nhất một tháng và gạo Ấn Độ duy trì vùng giá cao, giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua tiếp tục đi ngang ở mức từ 430-450 USD/tấn.