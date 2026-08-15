Doanh nghiệp Việt lưu ý việc Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cơ quan được kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết ngày 12/8/2026, Thổ Nhĩ Kỳ ban hành quy định sửa đổi liên quan đến việc xác định các cửa khẩu hải quan được phép thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với một số sản phẩm thuộc diện kiểm soát của Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp.

Theo nội dung được công bố, Sở Nông nghiệp và Lâm nghiệp tỉnh Denizli được bổ sung vào danh sách các cơ quan cấp tỉnh có thẩm quyền thực hiện kiểm tra chính thức đối với thực phẩm nhập khẩu.

Các nhóm sản phẩm được đề cập gồm sản phẩm bảo vệ thực vật, thực phẩm, vật liệu và chất tiếp xúc với thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm thuộc phạm vi kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn thức ăn chăn nuôi.

Quy định không được công bố như một biện pháp áp dụng thêm thuế nhập khẩu, hạn ngạch hoặc lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm nêu trên.

Các yêu cầu về kiểm tra và điều kiện nhập khẩu cụ thể vẫn được thực hiện theo quy định của Thổ Nhĩ Kỳ đối với từng nhóm sản phẩm.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia này hiện áp dụng hệ thống kiểm soát đối với nhiều nhóm hàng nông sản, thực phẩm và sản phẩm liên quan đến an toàn thực phẩm. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu những mặt hàng này sang Thổ Nhĩ Kỳ cần xác định đúng loại sản phẩm, mã hàng và mục đích sử dụng để xác định quy định kiểm tra áp dụng.

Đối với các lô hàng thực phẩm nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam nên trao đổi trước với nhà nhập khẩu về cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra, hồ sơ cần chuẩn bị và các yêu cầu áp dụng đối với từng mặt hàng.

Doanh nghiệp cần căn cứ vào quy định cụ thể đối với từng sản phẩm để chuẩn bị hồ sơ và thực hiện kiểm tra theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ, tránh nhầm lẫn giữa quy định về cơ quan thực hiện kiểm tra với các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện nhập khẩu hoặc chính sách thuế đối với hàng hóa.

Ngoài ra, doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu xuất khẩu thực phẩm, nông sản và các sản phẩm liên quan sang Thổ Nhĩ Kỳ cần thường xuyên cập nhật các quy định của Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời phối hợp với đối tác nhập khẩu để xác định chính xác thủ tục áp dụng cho từng lô hàng./.

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