Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk

Sáng 16/8, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định số 235-QĐNS/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đoàn kiểm tra, giám sát tổ chức kiểm tra các nội dung: kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết, Quy định của Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ; kiểm tra kết quả thực hiện việc phân cấp quản lý cán bộ; xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; quy hoạch, luân chuyển cán bộ; công tác đánh giá cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ theo các quy định liên quan; kiểm tra, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; công tác chuyển đổi số; đồng thời giám sát việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát công bố Quyết định. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh xuất phát từ tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất bổ sung và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát đợt 3 của Bộ Chính trị năm 2016, trong đó tập trung vào kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ.

Qua kiểm tra, giám sát, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương chủ động phát hiện và có biện pháp kịp thời chấn chỉnh, phòng ngừa những vấn đề còn tồn tại, phát huy những kết quả tích cực nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng các yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo trong giai đoạn phát triển mới.

Để công tác kiểm tra, giám sát đạt chất lượng cao và hoàn thành đúng kế hoạch, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các thành viên trong Đoàn kiểm tra, giám sát và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, các tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ, chất lượng cao nhất đối với những nội dung được kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thực hiện nghiêm hướng dẫn, kế hoạch, các nội dung kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu các đơn vị cung cấp các báo cáo, tài liệu, số liệu trung thực, khách quan và tiếp thu đầy đủ ý kiến nhận xét của Đoàn kiểm tra, giám sát trên tinh thần cầu thị để khắc phục, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác trong thời gian tới.

Trong năm 2026, Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị đã tổ chức 2 đợt kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk các nội dung: kiểm tra, giám sát việc chỉ đạo, lãnh đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/01/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan./.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 26 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Đắk Lắk tiếp tục kiện toàn bộ máy, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, hoàn thiện chính sách về KHCN và chuyển đổi số nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững.