Điện chia buồn về trận động đất mạnh tại Indonesia gây nhiều thương vong

Được tin trận động đất mạnh tại Indonesia gây nhiều thương vong và hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng, ngày 15/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono.

Sáng 15/8, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tính đến 15h00 ngày 15/8 (giờ địa phương) số người thiệt mạng là 38 người, trong khi khoảng 2.000 người đã phải sơ tán do lo ngại dư chấn và nguy cơ sóng thần./.

Động đất tại Indonesia: Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng Nhà chức trách Indonesia đang tiếp tục thống kê để đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại; lực lượng cứu hộ được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm, cứu nạn và xác định thêm thương vong.