Chính trị

Điện chia buồn về trận động đất mạnh tại Indonesia gây nhiều thương vong

Được tin trận động đất mạnh tại Indonesia gây nhiều thương vong, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất ngày 15/8/2026 tại Flores, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất ngày 15/8/2026 tại Flores, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Được tin trận động đất mạnh tại Indonesia gây nhiều thương vong và hàng nghìn gia đình bị ảnh hưởng, ngày 15/8/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Bộ trưởng Ngoại giao Sugiono.

Sáng 15/8, một trận động đất có độ lớn 7,7 đã xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, tính đến 15h00 ngày 15/8 (giờ địa phương) số người thiệt mạng là 38 người, trong khi khoảng 2.000 người đã phải sơ tán do lo ngại dư chấn và nguy cơ sóng thần./.

(TTXVN/Vietnam+)
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