Động đất tại Indonesia: Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn các số liệu cập nhật về trận động đất có độ lớn 7,7 ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia, cho biết tính đến 15h00 ngày 15/8 (giờ địa phương) số người thiệt mạng là 38 người, trong khi khoảng 2.000 người đã phải sơ tán do lo ngại dư chấn và nguy cơ sóng thần.

Theo người đứng đầu Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Suharyanto, ngoài các nạn nhân thiệt mạng, có 2 người bị thương nặng và 11 người bị thương nhẹ.

Trận động đất xảy ra sáng cùng ngày ở ngoài khơi đảo Flores, gần thị trấn Mbay thuộc huyện Nagekeo, tỉnh Đông Nusa Tenggara, kéo theo nhiều dư chấn mạnh. Chính quyền địa phương cho biết nhiều nhà cửa, công trình bị hư hại, trong khi một số tuyến đường bị chia cắt hoặc ách tắc do sạt lở đất.

Nhà chức trách Indonesia đang tiếp tục thống kê để đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại. Lực lượng cứu hộ được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm, cứu nạn và xác định thêm thương vong.

Sau động đất, Indonesia đã phát cảnh báo sóng thần tại một số khu vực, sau đó đã dỡ bỏ cảnh báo. Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG) khuyến cáo người dân tiếp tục cảnh giác trước nguy cơ xảy ra các dư chấn.

Hàng loạt chuyến bay tới tỉnh Đông Nusa Tenggara cũng đã phải hủy do động đất.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa. Đảo Flores từng hứng chịu một trận động đất có độ lớn 7,7 vào năm 1992, gây sóng thần khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng./.

Động đất tại Indonesia: Số người thiệt mạng tăng lên 20 Sau trận động đất mạnh cùng nhiều dư chấn xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền Đông Indonesia sáng 15/8, số người thiệt mạng đã lên tới 20 người, cùng nhiều người bị thương và mắc kẹt trong đổ nát.