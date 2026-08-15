Động đất hiếm gặp tại thành phố du lịch Granada của Tây Ban Nha

Rạng sáng 15/8, thành phố Granada, điểm đến du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha, đã rung lắc mạnh sau một trận động đất hiếm gặp có độ lớn 5, đánh thức người dân giữa đêm và gây hư hại các tòa nhà.

Viện Địa lý Quốc gia cho biết động đất xảy ra ngay sau 1h00 sáng giờ địa phương (tức 6h00 theo giờ Hà Nội). Tâm chấn ở thị trấn Alhendin, vùng Andalusia, cách thành phố Granada 10 km về phía Nam. Trận động đất gần đây nhất có độ lớn tương tự ở Andalusia xảy ra vào năm 1955.

Nhà chức trách xác nhận không có thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào, đặc biệt là đối với cung điện Alhambra ở phía Nam thành phố.

Granada được ví như một viên ngọc quý, được Tổ chức Khoa học, giáo dục và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận về kiến trúc Hồi giáo thời Trung Cổ và là kinh đô của vương quốc Hồi giáo cuối cùng của Tây Ban Nha.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho biết một số tòa nhà bị hư hại.

Truyền thông Tây Ban Nha đăng tải hình ảnh cho thấy đổ nát nằm rải rác trên đường phố Granada và nhiều xe hơi vỡ cửa kính.

Quan chức phụ trách tình trạng khẩn cấp vùng Andalusia, ông Antonio Sanz cho biết lực lượng cứu hộ đã nhận được 300 cuộc gọi và thực hiện 85 cuộc can thiệp, đặc biệt là ở phía Nam Granada và khu vực đô thị.

Ông khuyến cáo người dân duy trì cảnh giác vì có thể xảy ra dư chấn. Ông cho biết thêm một đường dây điện thoại đã được thiết lập để ngay lập tức hỗ trợ và xử lý hậu quả./.

Tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau động đất tại Colombia Chính phủ Colombia đã mở các trường học, công viên và công trình công cộng làm nơi trú ẩn tạm thời, đồng thời cung cấp lều, nệm và thực phẩm cho người mất nhà, tiếp tục tìm kiếm người còn sống sót.