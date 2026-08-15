Thả cá thể kỳ đà hoa nặng 20kg về rừng tự nhiên trên đảo Phú Quốc

Ngày 15/8, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc (An Giang) cùng với người dân địa phương tổ chức tái thả cá thể kỳ đà hoa (thuộc Sách Đỏ Việt Nam) nặng 20 kg, chiều dài 2m về lại môi trường rừng tự nhiên trên đảo Phú Quốc.

Trước đó, vào lúc 8h30 sáng 14/8, khi anh Hoàng Trung Thông nhân viên tại nhà hàng Camia, Phú Quốc đang làm việc bất ngờ phát hiện một con kỳ đà hoa bò vào khu vực bếp nhà hàng.

Do đây là cá thể động vật hoang dã khá lớn, anh Thông đã chằng giữ cẩn thận cá thể kỳ đà, đồng thời liên hệ anh Nguyễn Thanh Bình - một người dân hiểu biết, yêu thích động vật hoang dã ở Phú Quốc đến để nhận diện.

Anh Bình xác định đây là loài kỳ đà hoa nằm trong Sách Đỏ Việt Nam nên đã tạm thời chăm sóc và liên hệ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc để xử lý.

Sau khi kiểm tra sức khỏe và xác định cá thể hoàn toàn không bị thương tích nên Ban Quản lý Vườn quốc gia Phú Quốc cùng những người có liên quan thả cá thể kỳ đà hoa về môi trường tự nhiên an toàn.

Theo ngành chức năng Phú Quốc, sự xuất hiện của cá thể kỳ đà hoa lớn ngay sát khu dân cư khẳng định giá trị đa dạng sinh học vô cùng phong phú tại Vườn Quốc gia Phú Quốc thuộc Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới ven biển và biển đảo An Giang, được UNESCO công nhận từ năm 2006.

Với diện tích hơn 31.400ha, chiếm hơn 40% diện tích toàn đảo, Vườn Quốc gia Phú Quốc sở hữu hệ sinh thái rừng nhiệt đới nguyên sinh độc đáo cùng nhiều loài động, thực vật nguy cấp như: voọc bạc Đông Dương, culi lớn, sói rừng, khỉ bạch, vượn pillê, rái cá vuốt bé, dơi ngựa lớn, chim hồng hoàng, cao cát bụng trắng, trảu họng vàng, kỳ đà hoa, kỳ đà vân, kỳ tôm, trăn đất, rùa đất…

Lâm Đồng thả cá thể kỳ đà hoa quý hiếm về môi trường tự nhiên Tại thời điểm thả ra môi trường, qua kiểm tra của các cán bộ chuyên môn, cá thể động vật có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, không mang mầm bệnh và hoàn toàn đủ điều kiện sinh tồn trong môi trường tự nhiên.