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Italy: Núi lửa Etna phun tro bụi, sân bay lớn ở Sicily đóng cửa ngày thứ 5

Sân bay Catania tiếp tục đóng cửa đến chiều 16/8 do tro núi lửa Etna trên đảo Sicily trong không khí có thể gây nguy hiểm cho máy bay; tro có thể bị hút vào động cơ, làm động cơ ngừng hoạt động.

Phương Hoa
(Ảnh minh họa: AFP)
(Ảnh minh họa: AFP)

Tro bụi từ núi lửa Etna trên đảo Sicily đã khiến sân bay Catania, sân bay lớn nhất của đảo, phải đóng cửa ngày thứ 5 liên tiếp, gây gián đoạn hoạt động đi lại trong cao điểm mùa du lịch Hè tại Italy.

Nhà chức trách cho biết sân bay Catania sẽ tiếp tục đóng cửa đến chiều 16/8 do tro núi lửa trong không khí có thể gây nguy hiểm cho máy bay. Nhà nghiên cứu Boris Behncke thuộc Đài quan sát Etna cho biết tro có thể bị hút vào động cơ, làm động cơ ngừng hoạt động, do đó các chuyến bay cần được kiểm soát chặt chẽ.

Đây là đợt gián đoạn kéo dài nhất tại sân bay Catania kể từ năm 2002. Hoạt động phun tro lần này được đánh giá bất thường do kéo dài liên tục. Gió từ phía Bắc đã đưa một lượng nhỏ tro bụi tới Malta và khu vực Bắc Phi.

Theo Công ty quản lý sân bay SAC, trong gần 2.000 chuyến bay dự kiến đến Catania trong thời gian từ ngày 6-12/8, khoảng 36% đã bị hủy; hơn 600 chuyến được chuyển hướng đến các sân bay khác tại Sicily và sân bay Lamezia Terme ở vùng Calabria.

Việc đóng cửa sân bay đã gây áp lực lên hệ thống giao thông trên đảo, khiến giá taxi và thuê ôtô tăng. Công ty đường sắt Trenitalia đã bổ sung 6 chuyến tàu trên tuyến Palermo-Messina-Catania nhằm hỗ trợ hành khách.

Liên đoàn các đại lý du lịch và doanh nghiệp lữ hành Italy cũng đề nghị thành lập lực lượng đặc nhiệm để phối hợp ứng phó với tình trạng gián đoạn do núi lửa Etna gây ra.

Etna là núi lửa đang hoạt động lớn nhất châu Âu và thường xuyên ảnh hưởng đến hoạt động hàng không tại Catania, sân bay nằm cách núi lửa khoảng 30 km./.

(TTXVN/Vietnam+)
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