Nhật Bản: Núi lửa phun tro bụi cao tới 4.400m

Ngày 16/11, núi lửa Sakurajima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản, đã phun trào trở lại, tạo ra cột khói và tro bụi cao tới 4.400m.

Nhiều tảng đá núi lửa lớn đã bắn rất xa nhưng không tạo ra dòng chảy của khí nóng và vật chất núi lửa. Hiện cơ quan chức năng đang áp mức cảnh báo cấp 3 trên thang 5 cấp và hạn chế người dân tiếp cận khu vực núi lửa, song chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại về nhà cửa.

Sakurajima là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Nhật Bản và thường xuyên xảy ra các vụ phun trào ở nhiều cấp độ khác nhau. Năm 2019, núi lửa này có đợt phun trào rất lớn, tạo ra cột tro bụi cao tới gần 9.000m./.

