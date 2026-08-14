Nga cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương quân sự hóa Bắc Cực

Nga cảnh báo hoạt động quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Bắc Cực có thể ảnh hưởng đến ổn định của khu vực.

Ngày 13/8, tại Diễn đàn Bắc Cực-các khu vực lần thứ 4 tại Arkhangelsk, Nga, Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ Hợp tác châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang quân sự hóa khu vực Bắc Cực và tăng cường tiềm lực quân sự gần biên giới phía Bắc của Nga.

Ông Maslennikov nói: “Các cuộc tập trận quy mô lớn thường xuyên được tổ chức trong khu vực, tập trung vào diễn tập các kịch bản tấn công, cùng với nhiều hoạt động khác; đồng thời, các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không thuộc khu vực Bắc Cực cũng tích cực tham gia.”

Ông cho rằng mọi nỗ lực giải quyết các vấn đề ở Bắc Cực mà không có sự tham gia của Nga sẽ khó đạt hiệu quả, đồng thời khẳng định Moskva sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực.

Hồi tháng 2/2026, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã triển khai chiến dịch Arctic Sentry (Canh gác Bắc Cực), một hoạt động tăng cường khả năng sẵn sàng và cảnh giác quân sự, nhằm phối hợp giám sát, triển khai lực lượng và tổ chức tập trận trên khắp khu vực Bắc Cực và vùng Cực Bắc.

Trước đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã mở rộng phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Norfolk, bao gồm Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển, cho thấy liên minh ngày càng chú trọng vấn đề an ninh tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko khẳng định Bắc Cực phải luôn là khu vực có mức độ căng thẳng thấp và Nga đang làm mọi cách để đảm bảo điều đó.

Giám đốc Trung tâm Quy hoạch Nhà nước miền Đông của Nga Mikhail Kuznetsov cho biết chiến lược phát triển khu vực Bắc Cực của Nga đến năm 2050 dự kiến được phê duyệt vào cuối mùa Hè năm 2026./.

NATO ưu tiên đẩy nhanh chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khẳng định việc tăng cường năng lực phòng không là ưu tiên cấp bách, đồng thời kêu gọi các đối tác châu Âu và Mỹ sớm tháo gỡ các thủ tục để đẩy nhanh chuyển giao khí tài.

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