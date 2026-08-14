NATO bắn hạ drone xâm nhập không phận Latvia

Bộ Quốc phòng Latvia ngày 14/8 xác nhận các máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (drone) xâm nhập không phận nước này.



Thông báo trên mạng xã hội X, bộ trên nêu rõ các máy bay chiến đấu của NATO đã “bắn hạ thành công một thiết bị bay không người lái nước ngoài xâm nhập Latvia.”

Lực lượng vũ trang Latvia sau đó cũng xác nhận các máy bay của NATO đã phá hủy một thiết bị bay và mối đe dọa đã được loại bỏ.



Trước đó, các máy bay tuần tra không phận Baltic (Baltic Air Policing) do NATO triển khai đã bắn hạ một drone tại Latvia hôm 10/8.

Đây là lần đầu tiên lực lượng phản ứng nhanh của NATO bắn hạ một drone mất kiểm soát trên lãnh thổ Latvia.

Ngay sau diễn biến trên, quốc gia láng giềng Phần Lan thông báo áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động hàng không và hàng hải tại khu vực phía Đông Vịnh Phần Lan.

Lực lượng quốc phòng Phần Lan cho biết đây là biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì khả năng ứng phó trước nguy cơ drone xâm nhập.



Vụ việc mới nhất tại Latvia diễn ra trong bối cảnh một số nước châu Âu ngày càng lo ngại về tình trạng drone xâm nhập trái phép, trong khi xung đột tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm.

Tuần trước, giới chức Đức cũng vừa phát hiện một drone mang chất nổ tại sân bay Leipzig, trong khi sân bay Hanover của nước này phải tạm dừng hoạt động sau khi bị một thiết bị bay xâm nhập vào khu vực cấm./.

Ý kiến trái chiều trong châu Âu về “bức tường drone” dọc biên giới EU Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bày tỏ ủng hộ sáng kiến nhưng cho rằng đây không phải ưu tiên hàng đầu và khó có thể triển khai trong vòng vài năm tới.

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