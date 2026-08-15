Cần Thơ bố trí nguồn lực khắc phục các điểm sạt lở trên địa bàn xã Nhơn Mỹ

Ngày 15/8, Đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn, tiến hành khảo sát thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục tại các điểm sạt lở trên địa bàn xã Nhơn Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã đến kiểm tra thực địa các điểm sạt lở nguy hiểm gây thiệt hại về nhà ở và làm sụt lún hệ thống đường giao thông nông thôn tại một số ấp trên địa bàn xã.

Qua chuyến khảo sát, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến yêu cầu xã Nhơn Mỹ khẩn trương rà soát, thống kê chi tiết toàn bộ các điểm sạt lở trên địa bàn, đặc biệt là các vị trí cấp bách cần nguồn vốn hỗ trợ.

Đồng thời, địa phương cần lập danh sách thống kê các hộ dân bị ảnh hưởng, nhất là những hộ đã mất hoàn toàn đất ở, nhà ở, gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ trong thời gian sớm nhất.

Trên cơ sở đó, Thành ủy sẽ có hướng chỉ đạo kịp thời nhằm hỗ trợ xã và người dân khắc phục hậu quả, sớm có chỗ ở ổn định.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị trước mắt, xã cần huy động lực lượng tại chỗ tiến hành gia cố, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và mở các tuyến đường tránh nhằm tạo điều kiện cho người dân, học sinh đi lại an toàn, thuận tiện.

Ông Trần Văn Huyến cũng đề nghị Công an thành phố Cần Thơ, bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng, cần huy động lực lượng Công an cơ sở trực tiếp tham gia giúp địa phương gia cố và khắc phục các điểm sạt lở.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mỹ Cao Minh Thơm, hiện xã ghi nhận hơn 100 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 1.600m. Tình trạng này đã làm chia cắt 5 tuyến đường huyết mạch, cuốn trôi hoàn toàn 9 căn nhà của người dân, ước tính thiệt hại tài sản hơn 6,2 tỷ đồng.

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã nỗ lực khắc phục hơn 32 điểm sạt lở và tiến hành gia cố nhiều điểm sạt lở nhỏ. Đối với các điểm sạt lở quy mô lớn, xã đang chờ sự hỗ trợ nguồn lực từ thành phố để xử lý.

Chuyến khảo sát diễn ra trong bối cảnh tình trạng sạt lở tại xã Nhơn Mỹ đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt khi khu vực đang bước vào cao điểm mùa mưa bão.

Việc trực tiếp đánh giá mức độ thiệt hại tại hiện trường sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố Cần Thơ xây dựng phương án ứng phó, kịp thời phân bổ nguồn lực hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố, qua đó sớm ổn định đời sống cho người dân trong vùng có nguy cơ cao.

Nằm ở vị trí sở hữu hệ thống kênh rạch chằng chịt và nền đất yếu dọc theo bờ sông Hậu cùng sông Rạch Mọp, xã Nhơn Mỹ đang trở thành một trong những tâm điểm sạt lở nhức nhối nhất của khu vực.

Chỉ tính riêng từ đầu tháng 5/2026 đến nay, các đợt sạt lở lớn nhỏ đã liên tiếp phát sinh, ăn sâu vào đất liền, gây đứt gãy và sụt lún nghiêm trọng hạ tầng giao thông.

Điển hình cho tình trạng này là diễn biến sạt lở đặc biệt phức tạp tại một số khu vực trọng điểm có nền đất yếu như các ấp: An Phú Đông, Phú Tây và Phụng An.

Theo ghi nhận, tại tuyến liên ấp Phụng An 1-Phụng An và ấp An Phú Đông, hàng chục điểm sụt lún, đứt gãy liên tiếp xuất hiện, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Tại ấp Phú Tây, hiện tượng sạt lở bất thường cũng đã cuốn trôi công trình giao thông đường thủy, gây khó khăn lớn cho việc đi lại của học sinh và nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến (ngoài cùng bên phải) trao đổi, chỉ đạo chính quyền xã triển khai các phương án khắc phục sạt lở tại Nhơn Mỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đáng chú ý, trước mức độ tàn phá nghiêm trọng và nguy cơ sạt lở lấn sâu tại ấp Phụng An, hồi tháng 5/2026, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã phải ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai nhằm khẩn trương ứng phó, bảo vệ an toàn cho hệ thống trường học và khu dân cư đông đúc bên trong.

Khó khăn lớn nhất của địa phương hiện nay là nguồn kinh phí quá eo hẹp so với mức độ tàn phá của thiên tai, buộc xã phải đề xuất khẩn cấp lên Ủy ban nhân dân thành phố để xin hỗ trợ làm kè kiên cố và di dời các hộ dân mất nhà cửa.

Địa phương cũng đang liên tục vận động người dân, doanh nghiệp và các đơn vị thi công ứng trước kinh phí, vật tư để gia cố tạm thời các đoạn đứt gãy./.

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