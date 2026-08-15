Tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau động đất tại Colombia

Lực lượng cứu hộ Colombia ngày 15/8 tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn sống sót dưới các đống đổ nát, 5 ngày sau trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra tại miền Tây nước này, trong bối cảnh số người thiệt mạng đã lên 287 người và gần 4.000 người bị thương.

Theo nhà chức trách Colombia, hơn 100.000 người bị ảnh hưởng sau trận động đất, trong đó hàng chục nghìn ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Nhiều trường học, cơ sở y tế và công trình công cộng tại hơn 400 thành phố cũng bị ảnh hưởng.

Các thành phố Cali và Pereira, cùng một số khu vực thuộc vùng trồng cà phê và tỉnh Chocó, chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Tại Pereira và Cali, lực lượng cứu hộ ngày 14/8 cho biết đã phát hiện dấu hiệu có người còn sống dưới các tòa nhà bị sập, trong đó tại Pereira có trường hợp được cho là một phụ nữ kêu cứu từ đống đổ nát của một khách sạn. Các hoạt động tìm kiếm được kéo dài sang ngày 15/8.

Tuy nhiên, cơ hội tìm thấy người sống sót đang giảm dần khi thời gian vàng "72 giờ"-giai đoạn quan trọng đối với các hoạt động cứu hộ đã đi qua. Hàng trăm người vẫn mất tích, trong khi một số tổ chức ước tính số người chưa được tìm thấy có thể cao hơn nhiều.

Chính phủ Colombia đã mở các trường học, công viên và công trình công cộng làm nơi trú ẩn tạm thời, đồng thời cung cấp lều, nệm và thực phẩm cho người mất nhà. Tuy nhiên, tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng, người dân vẫn thiếu nước sạch, điện và các nhu yếu phẩm cơ bản.

Các tổ chức cứu trợ quốc tế cảnh báo những khu vực hẻo lánh, vốn đã thiếu cơ sở hạ tầng và chịu nhiều bất ổn, đang đặc biệt dễ bị tổn thương sau thảm họa.

Hoạt động cứu trợ quốc tế đang được đẩy mạnh. Ngân hàng Thế giới ngày 14/8 thông báo giải ngân khẩn cấp 200 triệu USD cho Colombia để hỗ trợ ứng phó thảm họa, đồng thời triển khai chương trình đánh giá nhanh thiệt hại do động đất (GRADE) nhằm giúp Chính phủ Colombia xác định mức độ thiệt hại kinh tế và ưu tiên các hoạt động cứu trợ, tái thiết.

Mỹ cũng công bố bổ sung 11 triệu USD viện trợ nhân đạo, nâng tổng hỗ trợ của nước này dành cho Colombia sau động đất lên 26,5 triệu USD, tập trung vào lương thực, y tế và nơi ở.

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella, mới nhậm chức vài ngày trước khi xảy ra động đất, đã cam kết phối hợp với khu vực tư nhân để tái thiết nhà ở, bệnh viện, trường học, đường sá và sân bay. Chính phủ cũng dự kiến hỗ trợ tiền thuê nhà cho những gia đình mất chỗ ở.

Trong khi công tác cứu hộ vẫn được ưu tiên, Colombia đã bắt đầu đối mặt với nhiệm vụ tái thiết quy mô lớn. Các chuyên gia cho rằng trước khi triển khai xây dựng lại, cần đánh giá kỹ mức độ an toàn của các công trình, đồng thời bảo đảm nhà ở tạm thời, lương thực, y tế, các dịch vụ thiết yếu và hỗ trợ sinh kế cho người dân bị mất nhà cửa và nguồn thu nhập.

Trận động đất xảy ra sáng 10/8, với tâm chấn gần thành phố San José del Palmar, thuộc tỉnh Chocó, miền Tây Colombia.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) xác định trận động đất có độ lớn 7,4. Đây là trận động đất mạnh nhất tại Colombia trong thế kỷ XXI tính đến nay./.

Động đất tại Colombia: Tìm kiếm thanh âm sự sống giữa đống đổ nát Tại Cali, thành phố chịu thiệt hại nặng nề trong trận động đất ở Colombia, trong không gian yên tĩnh, lực lượng cứu hộ đã nghe thấy âm thanh lạ, thổi bùng lên hy vọng cứu sống nạn nhân bị mắc kẹt.

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