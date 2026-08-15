Hai trận động đất mạnh trong 12 giờ, Indonesia căng mình ứng phó

Indonesia tiếp tục hứng chịu trận động đất thứ hai trong ngày 15/8 trong bối cảnh các nỗ lực cứu hộ nạn nhân trong trận động đất đầu tiên đang được khẩn trương tiến hành.

Theo Cơ quan giám sát địa chất Mỹ (USGC), trận động đất thứ hai độ lớn 6,9 có tâm chấn ở Pematangsiantar, cách thủ phủ Medan của đảo Sumatra khoảng 126km về phía Đông Nam. Độ sâu chấn tiêu là 183km, không gây cảnh báo sóng thần.

Trận động đất thứ hai xảy ra sau khoảng 12 tiếng kể từ trận động đất đầu tiên. Đến nay chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong do trận động đất này.

Tính đến 19h00 (giờ Việt Nam), số nạn nhân được xác nhận thiệt mạng trong trận động đất độ lớn 7,7 ở đảo Flores sáng sớm 15/8 lên tới 40 người, trong khi có 50 người bị thương.

Ông Suharyanto, quan chức đứng đầu cơ quan giảm thiểu thiên tai quốc gia Indonesia cho biết vẫn còn có nhiều người mắc kẹt trong một số tòa nhà. Hai máy bay trực thăng và 1 máy bay đã được đặt trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trọng tâm của lực lượng cứu hộ là xác định nạn nhân có thể bị vùi lấp dưới những đống đổ nát. Công tác cứu nạn đang gặp khó khăn khi lở đất đã chia cắt các tuyến đường. Sau trận động đất chính, đã có hàng chục dư chấn, trong đó mạnh nhất có dư chấn độ lớn 6,1.

Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ, tuy nhiên người dân vẫn được khuyến cáo không quay lại các khu nhà đã bị hư hại đề phòng nguy cơ dư chấn làm chúng đổ sập.

Theo cơ quan địa chấn Indonesia BMKG, ở một số vùng ven biển trên đảo Flores đã ghi nhận sóng cao 1,6m./.

Động đất tại Indonesia: Thêm nhiều nạn nhân thiệt mạng Nhà chức trách Indonesia đang tiếp tục thống kê để đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại; lực lượng cứu hộ được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm, cứu nạn và xác định thêm thương vong.