Triều cường vượt báo động I kết hợp mưa lớn gây ngập cục bộ tại Cần Thơ

Ngày 15/8, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết mực nước đỉnh triều tại Trạm Thủy văn Cần Thơ trên sông Hậu lúc 7 giờ đạt 1,82m, cao hơn 0,02m so với báo động I.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đỉnh triều chiều tối 15/8 dự báo xuất hiện vào khoảng 18 giờ, đạt 1,80m, xấp xỉ mức báo động I. Sau khi mực nước rút xuống mức thấp vào khoảng 14 giờ, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, nước bắt đầu tăng trở lại theo chu kỳ triều.

Ghi nhận của phóng viên, triều cường kết hợp với mưa lớn kéo dài từ rạng sáng cùng ngày đã gây ngập cục bộ tại một số khu vực đô thị, trong đó khu vực chợ Bình Thủy nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Thủy) bị ngập sâu từ 0,1-0,15m, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Do nằm gần ngã ba của sông Hậu với sông Bình Thủy, khu vực chợ Bình Thủy là một trong những nơi thường xuyên ghi nhận tình trạng ngập khi triều cường lên cao trong những năm qua, ảnh hưởng đến hoạt động mua bán, lưu thông của người dân.

Không chỉ chịu tác động của triều cường, thành phố Cần Thơ còn xuất hiện một đợt mưa lớn kéo dài từ khoảng 2 giờ 30 phút sáng đến trưa 15/8.

Cập nhật số liệu tại Trạm Khí tượng Cần Thơ cho thấy trong khoảng thời gian từ 2 giờ 30 phút đến 7 giờ, lượng mưa đo được là 52mm, xếp vào cấp mưa rất to. Mưa sau đó tiếp tục diễn ra nhưng cường độ giảm dần.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đợt mưa này không phải hiện tượng bất thường mà diễn ra trong cao điểm mùa mưa. Nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Đây là một trong những hình thái thời tiết thường gặp trong mùa mưa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong ngày 16/8, lượng mưa được dự báo giảm rõ rệt so với ngày 15/8, không còn xuất hiện mưa sáng sớm với cường độ và thời gian kéo dài như ngày trước đó. Mưa nếu xuất hiện chủ yếu vào khoảng giữa trưa và với lượng không lớn.

Về xu thế dài hơn, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết mùa mưa năm nay có khả năng kết thúc sớm hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-20 ngày, dự kiến vào khoảng cuối tháng 10 đến giữa tháng 11/2026.

Mặc dù lượng mưa có xu hướng giảm về cuối mùa, những đợt mưa lớn cục bộ vẫn có thể kết hợp với triều cường gây ngập tại các khu vực đô thị thấp trũng.

Liên quan vấn đề này, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ thực hiện Kết luận số 26-KL/TW ngày 24/4/2026 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035 ban hành ngày 23/7/2026 đã nhận diện ngập úng, nhất là ngập đô thị, đang có xu hướng gia tăng.

Theo Thành ủy Cần Thơ, nguyên nhân là tác động tổng hợp của triều cường, mưa lớn, địa hình thấp trũng và hệ thống tiêu thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu.

Năm 2025, nhiều trạm đo mực nước trên địa bàn thành phố ghi nhận vượt báo động III; riêng khu vực trung tâm Cần Thơ, mực nước sông Hậu lên cao kết hợp mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường, ảnh hưởng giao thông, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Trước thực tế trên, Chương trình của Thành ủy đặt yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, dự báo, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro; triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát ngập úng, bảo đảm an toàn dân cư và phát triển bền vững thành phố Cần Thơ.

Trong nhóm nhiệm vụ về quản lý tài nguyên nước, hệ thống thủy lợi, đê điều và chống ngập đô thị, Thành ủy Cần Thơ yêu cầu vận hành hiệu quả hệ thống chống ngập đô thị; sắp xếp, di dời dân cư tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng hoặc có nguy cơ cao xảy ra sụt lún, sạt lở. Đồng thời, thành phố phải quản lý chặt hoạt động xây dựng nhà ở, công trình, khai thác cát lòng sông, nước ngầm và các hoạt động khác có nguy cơ làm gia tăng ngập úng.

Thành phố cũng xác định ưu tiên đầu tư các dự án có tính tổng thể, liên vùng, đa mục tiêu, thích ứng thông minh; trong đó có Dự án Chống ngập úng, sạt lở và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố Cần Thơ.

Các dự án, công trình còn bất cập được yêu cầu khắc phục hạn chế, kịp thời điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống ngập úng.

Bên cạnh giải pháp công trình, Chương trình còn nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý, dự báo, cảnh báo, giám sát và điều tiết theo thời gian thực các công trình phòng, chống ngập úng; đồng thời ưu tiên đầu tư trang thiết bị và các mô hình dự báo nhằm nâng cao độ tin cậy của cảnh báo sớm./.

Triều cường tại nhiều khu vực ven biển có xu hướng tăng Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo triều cường tại nhiều khu vực ven biển có xu hướng tăng từ ngày 13/7, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng các vùng trũng thấp.