Rộn ràng ngày bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố ở tỉnh Quảng Ninh

Ngày 16/8, trên 395.000 cử tri đại diện các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 624 trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ sáng sớm, không khí bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 đã rộn ràng khắp các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh.

Tại các nhà văn hóa, cử tri đại diện hộ gia đình đến từ rất sớm, ai cũng mang theo kỳ vọng sẽ lựa chọn được người đủ tâm, đủ tầm để gánh vác công việc của cộng đồng dân cư trong giai đoạn mới.

Tại khu phố Giếng Khe, phường Hiệp Hòa, dòng người đến điểm bầu cử từ đầu giờ sáng. Trong không gian sạch sẽ, khang trang của nhà văn hóa khu phố, cử tri trò chuyện cởi mở trước khi thực hiện quyền bỏ phiếu. Gương mặt ai cũng sáng lên niềm vui và sự kỳ vọng về một trưởng khu phố gương mẫu, trách nhiệm, gần dân và hết lòng vì công việc chung.

Khu vực phát phiếu bầu cử bầu trưởng khu phố khu phố Giếng Khe, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Tình, cử tri khu phố Giếng Khe, phường Hiệp Hòa chia sẻ mong muốn trưởng khu phố được bầu sẽ có sức trẻ, năng lực, trình độ, lắng nghe ý kiến của nhân dân và trở thành cầu nối hiệu quả giữa người dân với chính quyền cơ sở.

Không khí dân chủ và cởi mở cũng thể hiện rõ qua sự quan tâm của người dân đối với những người được giới thiệu ứng cử.

Chị Bùi Thị Chanh, sinh năm 1993, người được giới thiệu để bầu trưởng khu phố Giếng Khe bày tỏ sự xúc động khi nhận được sự tín nhiệm của Chi ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận khu phố và sự ủng hộ của nhân dân. Chị cho biết sẽ tiếp tục học hỏi, nỗ lực để không phụ sự tin tưởng của bà con. Đem sức trẻ, hiểu biết về công nghệ số phục vụ người dân tốt hơn.

Bà Bùi Thị Hồi, Trưởng ban công tác Mặt trận khu phố Giếng Khe, Tổ trưởng tổ bầu cử khu phố cho biết khu phố Giếng Khe được sáp nhập từ 3 thôn và hiện có 548 hộ dân. Sau khi sáp nhập địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn do đó nhiệm vụ cũng như công việc nhiều hơn.

Các cấp lãnh đạo khu phố, lực lượng an ninh cơ sở cùng các ban ngành trong khu phố đã nỗ lực chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử trưởng khu phố.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, việc bầu cử diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt trên 80%, còn một số hộ dân do bận công việc buổi sáng sẽ hoàn thành trong buổi trưa. Một số hộ dân tuổi cao sức yếu, bị bệnh tật chúng tôi đem hòm phiếu phụ đến tận nhà để cử tri thể hiện quyền công dân của mình.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh, phường đã thành lập 14 tổ bầu cử tại 14 khu phố với 8.598 cử tri. Trước khi thực hiện sắp xếp, trên địa bàn có 38 nhà văn hóa. Sau sắp xếp còn 14 khu phố, lựa chọn 14 nhà văn hóa làm địa điểm sinh hoạt chung và tổ chức các hoạt động của khu phố, bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, diện tích, công năng và các điều kiện cần thiết theo quy định.

Cử tri đại diện hộ gia đình khu phố Giếng Khe, phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh bầu cử trưởng khu phố. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo thực hiện trang trí, khánh tiết tại các khu vực bầu cử; kiểm tra, bố trí và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại 14 điểm bỏ phiếu, bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ cử tri và tổ chức bầu cử.

Công tác chuẩn bị nhân sự tại các khu vực bầu cử được thực hiện đầy đủ, đúng quy định; lực lượng tham gia phục vụ bầu cử được phân công nhiệm vụ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa đặc biệt khi Quảng Ninh hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm từ 1.452 xuống còn 624 thôn, bản, khu phố. Đây là lần đầu tiên các khu dân cư mới tổ chức bầu trưởng thôn, bản, khu phố, mở đầu cho quá trình kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở và nhanh chóng ổn định hoạt động tại các đơn vị mới.

Toàn tỉnh đã thành lập 624 tổ bầu cử với 6.380 thành viên. Có 174 thôn, bản, khu phố lựa chọn hình thức biểu quyết bằng giơ tay, chiếm 27,88%; 450 thôn, bản, khu phố thực hiện bỏ phiếu kín, chiếm 72,12%.

Về thời gian tổ chức, 486 thôn, bản, khu phố tiến hành bầu cử cả ngày và 138 thôn, bản, khu phố tổ chức trong buổi sáng.

Điều dễ nhận thấy trong ngày bầu cử là công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo. Hòm phiếu, phiếu bầu và các trang thiết bị cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ. Nhà văn hóa các khu phố được chỉnh trang, vệ sinh, sắp xếp gọn gàng; khu vực bỏ phiếu được bố trí thuận tiện, tạo điều kiện để cử tri tham gia bầu cử trong không khí trang nghiêm nhưng gần gũi.

Theo thống kê, 395.344 cử tri đại diện các hộ gia đình đã tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 624 trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031. Những lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là sự lựa chọn một người đứng đầu khu dân cư, mà còn gửi gắm niềm tin vào đội ngũ cán bộ cơ sở trong bối cảnh quy mô địa bàn, dân số và khối lượng công việc của các thôn, khu dân cư đều lớn hơn trước.

Từ những khu phố, thôn, bản mới sau sắp xếp, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của nhân dân - nơi tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và quyền làm chủ của người dân được thể hiện rõ nét qua từng lá phiếu và sự kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới hiệu quả, gần dân và vì dân./.

Hóa giải bất cập trong thiết chế văn hóa ở thôn, tổ dân phố sau sáp nhập Nhiều nhà văn hóa được đầu tư từ nhiều năm trước, cơ sở vật chất xuống cấp, diện tích sử dụng chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động cộng đồng với quy mô dân số thôn, tổ dân phố sau sáp nhập.

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