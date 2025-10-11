Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), sáng 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã dâng hương, dâng hoa, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ những cống hiến to lớn, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người con ưu tú của An Giang.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định các thế hệ đại biểu Quốc hội nguyện tiếp nối, phát huy thành quả của các thế hệ tiền bối, vững mãi niềm tin theo Đảng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực xây dựng Quốc hội Việt Nam phát triển, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước, góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội chúc tỉnh An Giang sẽ phát triển nhanh, vững chắc, cùng với sự đi lên của đất nước, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đề nghị tỉnh An Giang thường xuyên quan tâm đến Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, để nơi đây tiếp tục là địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ.

Với 92 năm tuổi đời, hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Ðức Thắng đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc.

Ðồng chí được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó nhiều trọng trách: Phụ trách Ủy ban kháng chiến kiêm Chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang Nam Bộ (năm 1945), Phó Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (năm 1946), Phó Hội trưởng Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (năm 1946), Chủ tịch Mặt trận Liên Việt (năm 1951), Trưởng Ban Thường trực Quốc hội (năm 1955), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 1955), Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (năm 1960).

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước.

Trên cương vị người đứng đầu Nhà nước, Chủ tịch Tôn Ðức Thắng đã cùng toàn Ðảng, toàn dân đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Chủ tịch Tôn Ðức Thắng được bầu là Chủ tịch nước sau ngày thống nhất đất nước.

Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Ðức Thắng là tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản, vượt qua mọi thử thách nghiệt ngã trong lao tù của đế quốc và sự khốc liệt của chiến tranh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân; là người tiêu biểu cho chính sách Ðại đoàn kết dân tộc của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã trao 200 suất quà tặng gia đình chính sách, người có công và trẻ em, đồng bào dân tộc nghèo ở xã Mỹ Hòa Hưng, phường Vĩnh Tế và phường Châu Đốc (tỉnh An Giang)./.

