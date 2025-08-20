Sáng 20/8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2025).

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo ở, ban, ngành, đại biểu trong, ngoài tỉnh, xã Mỹ Hòa Hưng; bà con thân tộc Bác Tôn và đông đảo nhân dân.

Các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời - suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là dịp ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Bác Tôn. Tự hào về sự nghiệp và đạo đức cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ, quân và dân An Giang nguyện đoàn kết một lòng, ra sức học tập, công tác, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng thế mạnh, tận dụng thời cơ và các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa,” xây dựng địa phương không ngừng phát triển, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh An Giang sau khi hợp nhất có quy mô hành chính lớn, diện tích gần 9.900km2, dân số gần 5 triệu người, với 102 xã, phường và đặc khu, hội tụ đủ các yếu tố “đồng bằng-đồi núi-biển đảo-biên giới.”

Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát huy tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, kinh tế biên mậu, logistics, du lịch và đô thị thông minh.

Quy mô hành chính mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch tổng thể, đồng bộ chính sách phát triển, hình thành không gian kinh tế nông nghiệp kết nối giữa đồng bằng, biên giới và biển Tây.

Mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; trong đó, đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế, Rạch Giá trở thành trung tâm chính trị-hành chính, thương mại-dịch vụ, tổng hợp và chuyên ngành.

Vùng tứ giác Long Xuyên-Châu Đốc-Rạch Giá-Hà Tiên được định hướng trở thành động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái; trung tâm nghiên cứu, phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao.

An Giang tập trung phát triển kinh tế biên mậu, đóng vai trò đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, thích ứng biến đổi khí hậu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục và y tế để thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, quốc phòng-an ninh được giữ vững, đối ngoại chủ động và rộng mở, trật tự an toàn xã hội ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Bác Tôn) sinh ngày 20/8/1888 tại Cù lao Ông Hổ, nay thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang.

Với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng, hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước, Bác Tôn đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bác Tôn là người đầu tiên vinh dự được Đảng và nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý trong nước và quốc tế.

Bác Tôn để lại cho thế hệ sau một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức. Đó là tính chất hào sảng của người dân vùng đất Nam Bộ, ý chí quật cường, kiên trung và tinh thần yêu nước, thương dân nồng nàn của người chiến sỹ cộng sản, vị lãnh đạo kính mến của dân tộc, sống bình dị, chân thành, hòa mình với quần chúng.

Trước đó, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang và Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, phường Long Xuyên đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng (phường Long Xuyên).

Sáng cùng ngày, Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức họp mặt kỷ niệm 137 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, nhấn mạnh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là chiến sỹ lớp đầu của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam, một người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Tôn Đức Thắng trọn đời hiến thân cho sự nghiệp độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta.

Ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thành phố hứa sẽ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước; tăng cường giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, nhất là thế hệ trẻ; bồi dưỡng lòng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu quý do gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao tặng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tại buổi họp mặt, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu quý do gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao tặng và 24 phim tư liệu quý của ông Viên Hồng Quang ghi lại các hoạt động cách mạng của Bác Tôn từ năm 1964-1976. Trong đó, có nhiều đồ dùng sinh hoạt gắn bó với Bác Tôn và phu nhân tại ngôi nhà số 35 đường Trần Phú, Hà Nội từ năm 1959, những bức ảnh ghi lại hoạt động của Bác trong giai đoạn 1968-1979 cùng nhiều tặng phẩm ngoại giao do đại sứ các nước Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc trao tặng Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng cũng công bố Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Quốc gia địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son. Việc này nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của di tích gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, góp phần giáo dục truyền thống, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trước đó, Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh đã dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng./.

