An Giang: Quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng được công nhận là xã đảo

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết: Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 8/4/2026 công nhận xã Mỹ Hòa Hưng là xã đảo thuộc tỉnh An Giang.

Đây là xã đảo nước ngọt trong đất liền thứ 2 của tỉnh An Giang được công nhận sau xã đảo Cù Lao Giêng nằm giữa dòng sông Tiền.

Tính đến nay, An Giang có 8 xã đảo được công nhận theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ là: Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Tiên Hải, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Cù Lao Giêng và Mỹ Hòa Hưng.

Xã Mỹ Hòa Hưng là xã cù lao được bao bọc bởi dòng sông Hậu, đây là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Xã Mỹ Hòa Hưng có diện tích đất tự nhiên là 19,64 km2, có 6.223 hộ với hơn 27.100 người thường trú trên địa bàn xã, được chia thành 9 ấp. Toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Mỹ Hòa Hưng là cù lao, có dân số thường trú trên cù lao biệt lập với đất liền.

Vì vậy, xã Mỹ Hòa Hưng có điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, giao thông và sản xuất mang đặc điểm của một vùng cù lao theo đúng bản chất của đơn vị hành chính hải đảo theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận xã đảo.

Xã Mỹ Hòa Hưng có 860 ha đất nông nghiệp, với có 8 tiểu vùng sản xuất lúa, rau màu và cây ăn trái, còn lại là nuôi trồng thủy sản và vườn tạp hiện hữu. Xã Mỹ Hòa Hưng có tiềm năng lớn để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản và du lịch.

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là điểm đến văn hóa-lịch sử tiêu biểu, thu hút đông đảo du khách đến tham quan trên xã đảo Mỹ Hòa Hưng (tỉnh An Giang). (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Trên địa bàn xã có Khu lưu niệm chủ tịch Tôn Đức Thắng là Di tích Quốc gia đặc biệt. Nơi đây tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn, thu hút đông đảo du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử và là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng và tinh thần đoàn kết, nhân ái cho các thế hệ.

Ông Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng cho biết, năm 2025, thu nhập bình quân đạt 83,89 triệu đồng/người/năm. Thời gian qua, xã tổ chức tốt sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa phù hợp; nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã được các hợp tác xã liên kết tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Ông Võ Minh Tuấn khẳng định, Mỹ Hòa Hưng được công nhận là xã đảo không chỉ có ý nghĩa rất quan trọng đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, những người làm việc tại xã đảo mà còn góp phần giúp người dân sinh sống tại xã đảo được hưởng nhiều quyền lợi, các chính sách. Từ đó, góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế-xã hội, du lịch thương mại dịch vụ của quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng./.

