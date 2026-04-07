Cù lao Giềng được công nhận là xã đảo nước ngọt đầu tiên của An Giang

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1251/QĐ-Ủy ban Nhân dân, do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ký ngày 6/4/2026, công nhận xã Cù Lao Giêng là xã đảo của tỉnh.

Đây là xã đảo nước ngọt đầu tiên của An Giang, nằm giữa sông Tiền và giáp ranh với tỉnh Đồng Tháp.

Xã Cù Lao Giêng nằm hoàn toàn biệt lập giữa sông Tiền. Điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, giao thông và sản xuất mang đặc điểm của một vùng cù lao theo đúng bản chất của đơn vị hành chính hải đảo theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận xã đảo và xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Cù Lao Giêng được bao bọc bởi sông Tiền, khi phía đông, tây, nam và bắc điều tiếp giao, ngăn cách bởi sông Tiền. Xã có diện tích tự nhiên 68,92 km2, toàn xã có 16.203 hộ dân, với 71.073 người. Xã có nguồn nước ngọt dồi dào từ sông Tiền phục vụ đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân. Đất đai trên Cù Lao Giêng màu mỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trồng trọt, nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Thời gian qua kinh tế-xã hội Cù Lao Giêng tiếp tục phát triển ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; trong đó, nông nghiệp được ứng dụng khoa học kỹ thuật ngày càng hiệu quả; thương mại, dịch vụ và du lịch có bước phát triển. Hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm, viễn thông được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định…

Tuy nhiên, là xã cù lao, nên sản xuất nông nghiệp Cù Lao Giêng còn gặp nhiều khó khăn, rủi ro. Hàng năm thường xuyên chịu ảnh hưởng của giông lốc, lũ dâng gây ngập úng tại các tiểu vùng đê bao và các khu vực ngoài đê bao, vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến năng suất và thu nhập của người dân.

Khu du lịch Cồn Én với không gian sinh thái miệt vườn điểm đến hấp dẫn du khách trên Cù Lao Giêng. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Bên cạnh đó, hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt; hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa còn phụ thuộc nhiều vào các bến đò ngang sông, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và giao thương. Đặc biệt tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn Cù Lao Giêng diễn biến phức tạp, nhất là khu vực giáp sông Tiền, đầu cù lao…

Bí thư Đảng ủy xã Cù Lao Giêng, ông Võ Minh Nâng cho biết việc Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận Cù Lao Giêng là xã đảo tạo cơ sở pháp lý đề xã được áp dụng các cơ chế, chính sách phù hợp giúp nâng cao năng lực quản lý hành chính, quốc phòng-an ninh và phòng chống thiên tai. Đặc biệt, xã Cù Lao Giêng được công nhận là xã đảo sẽ giúp xã có thêm chính sách hỗ trợ người dân, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại xã trong thời gian tới.

Cùng với việc xã Cù Lao Giêng được công nhận là xã đảo, hiện An Giang có 7 xã đảo theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ là Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải, Tiên Hải, Hòn Nghệ và Sơn Hải./.

