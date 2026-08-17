Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và GTEL hợp tác nghiên cứu Nền tảng Nhân đạo số quốc gia

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tổng công ty Công nghệ-Viễn thông Toàn cầu (GTEL) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc khảo sát, nghiên cứu và xây dựng phương án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia .

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp khảo sát hiện trạng, nghiên cứu kiến trúc tổng thể, mô hình dữ liệu và giải pháp công nghệ cho Nền tảng Nhân đạo số quốc gia . Đây được định hướng là hệ thống số dùng chung toàn ngành, hỗ trợ chỉ đạo, điều hành thống nhất từ Trung ương đến các cấp Hội địa phương . Trong đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đóng vai trò chủ trì xác định quy trình, nghiệp vụ; còn GTEL chịu trách nhiệm nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, hạ tầng công nghệ .

Nền tảng sẽ tập trung vào các nhóm nghiệp vụ then chốt như: quản trị hội viên; quản lý địa chỉ nhân đạo; cứu trợ khẩn cấp, ứng phó thảm họa; quản lý tình nguyện viên, nhà tài trợ; điều phối nguồn lực và đo lường tác động . Ngoài ra, hai bên cũng nghiên cứu tích hợp AI, dữ liệu lớn (Big Data) và bản đồ số để nâng cao tốc độ, tính dự báo và hiệu quả cứu trợ .

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ nhằm giúp kết nối nhu cầu trợ giúp với nguồn lực xã hội một cách nhanh chóng, minh bạch và nhân văn hơn, lấy người cần trợ giúp làm trung tâm . Về phía GTEL, Đại tá Lương Đức Minh, Chủ tịch Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu khẳng định doanh nghiệp sẽ phát huy tối đa năng lực công nghệ và kinh nghiệm để triển khai hiệu quả các nội dung đã thống nhất .

Hai bên cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu . Quá trình hợp tác dự kiến trải qua 4 giai đoạn, từ khảo sát, xây dựng kiến trúc, báo cáo cấp có thẩm quyền đến mở rộng kết nối với các cơ quan, tổ chức liên quan .

Sự hợp tác giữa mạng lưới nhân đạo sâu rộng của Hội Chữ thập đỏ và năng lực công nghệ của GTEL hứa hẹn tạo đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động nhân đạo tại Việt Nam trong thời đại số ./.

Đại hội XII Hội Chữ thập Đỏ: Lấy dân làm trung tâm, số hóa làm động lực vươn xa Hội Chữ thập Đỏ sẽ đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm; lấy cộng đồng làm nền tảng; lấy chuyển đổi số làm động lực; lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức.