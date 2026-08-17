Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và GTEL hợp tác nghiên cứu Nền tảng Nhân đạo số quốc gia

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Tổng công ty Công nghệ-Viễn thông Toàn cầu (GTEL) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc khảo sát, nghiên cứu và xây dựng phương án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia
Theo đó, hai bên sẽ phối hợp khảo sát hiện trạng, nghiên cứu kiến trúc tổng thể, mô hình dữ liệu và giải pháp công nghệ cho Nền tảng Nhân đạo số quốc gia
Nền tảng sẽ tập trung vào các nhóm nghiệp vụ then chốt như: quản trị hội viên; quản lý địa chỉ nhân đạo; cứu trợ khẩn cấp, ứng phó thảm họa; quản lý tình nguyện viên, nhà tài trợ; điều phối nguồn lực và đo lường tác động
Phát biểu tại lễ ký kết, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ nhằm giúp kết nối nhu cầu trợ giúp với nguồn lực xã hội một cách nhanh chóng, minh bạch và nhân văn hơn, lấy người cần trợ giúp làm trung tâm
Hai bên cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu
Sự hợp tác giữa mạng lưới nhân đạo sâu rộng của Hội Chữ thập đỏ và năng lực công nghệ của GTEL hứa hẹn tạo đột phá trong đổi mới phương thức hoạt động nhân đạo tại Việt Nam trong thời đại số
Đại hội XII Hội Chữ thập Đỏ: Lấy dân làm trung tâm, số hóa làm động lực vươn xa
Hội Chữ thập Đỏ sẽ đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm; lấy cộng đồng làm nền tảng; lấy chuyển đổi số làm động lực; lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức.