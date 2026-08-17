Xác minh, làm rõ vụ việc một hiệu trưởng có hành động và lời nói thiếu chuẩn mực

Liên quan đến vụ việc Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình có hành động và lời lẽ gay gắt trước đông đảo cán bộ, giáo viên tại một trường tiểu học khác trên địa bàn, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Yên Thắng cho biết, chính quyền đang tích cực vào cuộc xác minh thông tin để giải quyết vụ việc.

Trao đổi với báo chí ngày 17/8, ông Mai Quang Túc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thắng, tỉnh Ninh Bình cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin về video lan truyền về việc một hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn có "đập bàn, ném cốc" xuống đất và có lời nói thiếu chuẩn mực, Ủy ban Nhân dân phường Yên Thắng đã làm việc với tập thể và các cá nhân có liên quan trong video để xác minh làm rõ.

Theo kết quả xác minh ban đầu, bà Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng, nguyên là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, phường Yên Thắng có hành động lấy tay đập bàn, ném cốc nước xuống đất và lời nói thiếu chuẩn mực xảy ra tại Trường Tiểu học Mai Sơn vào ngày 15/10/2025, thời điểm xảy ra vụ việc vào giờ ra chơi giữa giờ của học sinh, không phải trong hội nghị.

Thời điểm đó, bà Lê Thị Hà về thăm trường cũ, có nhờ ông Vũ Tiến Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn mời giáo viên đến văn phòng của nhà trường để gặp mặt và xảy ra vụ việc như trong video.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa bà Lê Thị Hà và bà Hà Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn trong công việc. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, bà Hà Thị Phương mới chuyển về công tác tại Trường Tiểu học Mai Sơn được một thời gian ngắn.

Ông Mai Quang Túc cho biết, Ủy ban Nhân dân phường sẽ thành lập Tổ công tác do một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường làm Tổ trưởng để tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân và giải quyết thấu đáo vụ việc.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 17/8, mọi hoạt động chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới tại các trường Tiểu học Yên Thắng và Mai Sơn diễn ra bình thường, vụ việc không ảnh hưởng tới tâm lý của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh hai nhà trường.

Ông Mai Quang Túc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Yên Thắng khẳng định, địa phương sẽ sớm xác minh làm rõ và kết luận vụ việc theo thẩm quyền./.

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