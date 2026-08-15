Thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân V tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 15/8, tại phường Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố Quyết định về thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân V.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ sung Trường Văn hóa Công an nhân dân V vào tổ chức bộ máy Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an nhân dân V.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết việc thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân V có ý nghĩa chính trị, văn hóa-xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với trẻ em là con em gia đình chính sách, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.

Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển giáo dục và đào tạo, bảo đảm an ninh, an toàn gắn với an sinh xã hội, Bộ Công an đã triển khai Đề án tổ chức các Trường Văn hóa Công an nhân dân.

Từ tháng 6/2026, Bộ Công an đã thành lập 3 trường tại Thái Nguyên, Đắk Lắk và Cần Thơ; tiếp tục mở các Trường Văn hóa Công an nhân dân IV tại Tây Ninh, V tại Thành phố Hồ Chí Minh và VI tại Nghệ An, sẵn sàng tuyển sinh, tổ chức hoạt động đồng bộ từ năm học 2026-2027.

Mô hình Trường Văn hóa Công an nhân dân V nhằm tạo cơ hội công bằng để trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học tập, phát triển, trở thành những công dân tốt; từng bước khắc phục những khoảng trống trong giáo dục, đào tạo và bảo trợ xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề căn cơ về an ninh, trật tự và xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh, văn minh.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình giáo dục và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù thời gian triển khai chỉ 45 ngày, Công an Thành phố đã tập trung hoàn thành các điều kiện về cơ sở pháp lý, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất, kinh phí và chương trình giáo dục, bảo đảm trường có thể triển khai nhiệm vụ ngay trong năm học mới.

Đi vào hoạt động, Trường Văn hóa Công an nhân dân V là đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân, thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia, do Công an Thành phố Hồ Chí Minh quản lý trực tiếp, toàn diện và chịu sự hướng dẫn, quản lý chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố. Dự kiến, trường khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5/9/2026.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Thành phố và các đại biểu đã thực hiện nghi thức "Khai bút mở trường."

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Sau nghi thức khai bút, các đại biểu tham quan cơ sở vật chất, trồng cây lưu niệm tại Trường Văn hóa Công an nhân dân V./.

Trường Văn hóa Công an nhân dân: Phát triển giáo dục gắn với bảo đảm an ninh Ngôi trường tạo điều kiện để các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số được rèn luyện phát triển toàn diện, trở thành nguồn nhân lực dự bị chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân.