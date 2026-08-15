Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi lại tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang

Chiều nay, 15/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án các môn thi của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 lần 2 diễn ra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Đáp án các môn xem tại đây.

Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 lần 2 diễn ra trong các ngày 14 và 15/8 với sự tham gia của 326 thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.

Việc tổ chức thi lại do trong đợt thi diễn ra trước đó, vào các ngày 11 và 12/6, tại điểm thi này đã xảy ra gian lận có tổ chức. Vụ việc bị phanh phui bắt đầu từ nghi vấn kết quả thi môn Toán cao bất thường của các thí sinh điểm thi này.

Theo kết luận của cơ quan công an, giáo viên đã vào tận phòng thi nhắc bài cho thí sinh và đi lần lượt tất cả 15 phòng thi tại điểm thi. Kết quả thi của tất cả các thí sinh vì thế không đảm bảo tính chính xác, quá trình tổ chức thi không đảm bảo khách quan, công bằng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định huỷ kết quả thi ngày 11 và 12/7 của toàn bộ thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông Tuyên Quang đồng thời tổ chức thi lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định việc tổ chức thi lại không đồng nghĩa với xóa bỏ trách nhiệm với cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi trong đợt thi ngày 11 và 12/6. Khi có kết luận của cơ quan điều tra, nếu thí sinh nào vi phạm quy chế trong đợt thi này sẽ bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm, thậm chí có thể hủy kết quả xét tốt nghiệp, hủy kết quả xét tuyển đại học./.

Điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang: 323 thí sinh đến làm thủ tục thi lại Số thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không đến làm thủ tục dự thi trong chiều 13/8 là 5 thí sinh, chiếm tỷ lệ 1,52%. Trong đó, có 2 thí sinh tự do hiện đang học đại học, 3 thí sinh chưa về kịp.