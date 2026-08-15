Multimedia

Infographics

Sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau giảm hơn 50% cơ sở giáo dục công lập

Sau sắp xếp, Cà Mau còn 359 cơ sở giáo dục công lập, giảm 379 đầu mối, tương đương 51,36%; các điểm trường phù hợp vẫn được duy trì, bảo đảm người học được học tập ổn định, thuận lợi.

vna-potal-sau-sap-xep-tinh-ca-mau-giam-hon-50-co-so-giao-duc-cong-lap.jpg

Sau sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau giảm từ 738 cơ sở xuống còn 359 cơ sở, giảm 379 đầu mối, tỷ lệ giảm 51,36%.

Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của người học.

Các điểm trường tiếp tục được duy trì phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm người học được học tập ổn định, thuận lợi; các quyền và lợi ích hợp pháp của người học được giữ nguyên theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)
#giáo dục công lập #Cà Mau #cơ sở giáo dục #giảm đầu mối #quyền học tập #sắp xếp giáo dục #NQ 71-bt
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 71 - ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Perseids - Trận mưa sao băng đẹp nhất năm 2026

Mưa sao băng Perseids là một trong những trận mưa sao băng đẹp, đáng mong chờ nhất trong năm tại Việt Nam; đêm 12 rạng sáng 13/8/2026, mưa sao băng đạt cực đại với khoảng 100 vệt sao băng mỗi giờ.

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Cách phòng ngừa và kiểm soát bệnh tim mạch

Phần lớn bệnh tim mạch có thể phòng ngừa được nếu kiểm soát các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường sống - thường dẫn đến những tình trạng như tăng huyết áp, tăng đường huyết...