Sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau giảm hơn 50% cơ sở giáo dục công lập

Sau sắp xếp, Cà Mau còn 359 cơ sở giáo dục công lập, giảm 379 đầu mối, tương đương 51,36%; các điểm trường phù hợp vẫn được duy trì, bảo đảm người học được học tập ổn định, thuận lợi.

Sau sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau giảm từ 738 cơ sở xuống còn 359 cơ sở, giảm 379 đầu mối, tỷ lệ giảm 51,36%.

Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến quyền học tập của người học.

Các điểm trường tiếp tục được duy trì phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, bảo đảm người học được học tập ổn định, thuận lợi; các quyền và lợi ích hợp pháp của người học được giữ nguyên theo quy định./.