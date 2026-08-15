Điều kiện để giảm lệ phí trước bạ môtô, ôtô theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP

Theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP của Chính phủ về phát triển công dân số, từ 15/8/2026-28/2/2027, công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thực hiện khai và nộp lệ phí trước bạ bằng phương pháp điện tử theo hướng dẫn của cơ quan thuế; đã tích hợp thành công trên ứng dụng VneID thông tin mã số thuế cá nhân, thông tin đăng ký xe, quyền sở hữu tài sản của bên chuyển nhượng và thông tin về 5 loại giấy tờ cơ bản (Giấy khai sinh, Thông tin thẻ ngân hàng/Tài khoản thanh toán/Ví điện tử/Tài khoản tiền di động, Thông tin tài khoản an sinh xã hội, Thông tin số thuê bao di động, Sổ sức khỏe điện tử) thì được giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu xe ô tô và 100% mức thu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu xe mô tô (Không quá 5 lần mức lương cơ sở) 1 lần trong 1 năm./.

(TTXVN/Vietnam+)