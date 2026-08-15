Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hai trường nội trú liên cấp vùng biên giới

Ưu tiên hoàn thành những hạng mục trực tiếp phục vụ khai giảng, tổ chức thi công liên tục, đồng bộ, bảo đảm chất lượng và tiến độ, đó là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng khi kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở La Êê và La Dêê vào ngày 15/8.

Tại Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở La Dêê, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị do Liên danh Lũng Lô-Công ty 29-Công ty Nam Thành thực hiện, với giá trị hợp đồng gần 202 tỷ đồng.

Hiện nhà thầu huy động 527 người, gồm công nhân, lái máy, bộ đội và dân quân, cùng nhiều phương tiện, thiết bị. Các hạng mục chính đang được triển khai đồng thời.

Đối với khối lớp học Tiểu học và Trung học cơ sở gồm hai khối nhà hai tầng, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, nhiều hạng mục đã đạt tỷ lệ từ 80-95%.

Tại Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở La Êê, gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị do Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn thực hiện, với giá trị hợp đồng hơn 194 tỷ đồng.

Nhà thầu đang bố trí 495 công nhân, trong đó có 410 nhân công xây dựng và 85 bộ đội, cùng hệ thống máy móc và các thiết bị phục vụ thi công. Nhiều hạng mục tại trường La Êê đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đơn vị ưu tiên hoàn thành những hạng mục trực tiếp phục vụ khai giảng như cổng trường, sân trường, khối phòng học và nhà ăn; đồng thời tổ chức thi công liên tục, đồng bộ các phần việc còn lại, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Song song với hoàn thiện cơ sở vật chất, các ngành, địa phương phải chuẩn bị đầy đủ điều kiện để trường vận hành, nhất là đội ngũ giáo viên, thiết bị dạy học, công tác y tế, an toàn thực phẩm và quản lý học sinh nội trú.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã La Dêê. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Những ngày đầu nhập học, nhiều học sinh còn nhỏ, lần đầu xa gia đình, vì vậy nhà trường cần có phương án chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp; nắm chắc số học sinh ở lại trường, số học sinh về gia đình, không để các em thiếu sự quản lý, chăm sóc.

Thành phố sẽ tiếp tục bố trí nguồn lực cần thiết, đồng thời yêu cầu các địa phương, sở, ngành bám sát cơ sở, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh trong giai đoạn đầu vận hành.

Hai dự án trường phổ thông nội trú liên cấp La Êê và La Dêê được triển khai nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện tập trung cho học sinh tại khu vực biên giới.

Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình, đồng thời chuẩn bị đồng bộ các điều kiện vận hành được kỳ vọng giúp các trường sớm ổn định hoạt động, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn./.

Lễ Khai giảng và khánh thành trường nội trú biên giới tổ chức đồng loạt vào 5/9 Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và lễ khánh thành trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc vào sáng 5/9/2026.