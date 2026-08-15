Nam sinh lớp 12 lập cú đúp Huy chương Vàng tại hai Olympic thế giới

Chỉ trong một tuần, Nguyễn Hữu Tuấn, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, liên tiếp giành Huy chương Vàng tại hai Olympic thế giới về trí tuệ nhân tạo và tin học năm 2026.

Chỉ trong vòng một tuần, em Nguyễn Hữu Tuấn, lớp 12, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội liên tiếp giành 2 Huy chương Vàng tại hai kỳ Olympic thế giới: Huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) 2026 tổ chức tại Kazakhstan và Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2026 tổ chức tại Uzbekistan.

Đến nay, Nguyễn Hữu Tuấn đã sở hữu 4 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc quốc tế, gồm: Huy chương Vàng Olympic Trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) các năm 2025, 2026; Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2026; Huy chương Vàng Olympic Tin học châu Á-Thái Bình Dương (APIO) 2026; Huy chương Bạc IOI 2024 và Huy chương Bạc APIO 2024./.