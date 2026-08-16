Tăng tốc về đích, sẵn sàng đón học sinh vùng biên đến trường

Sau gần 9 tháng tích cực triển khai, dự án xây dựng hai trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Hương Khê và xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) đã đạt trên 95% khối lượng.

Các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30/8/2026, kịp phục vụ năm học mới 2026-2027.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Hương Khê được xây dựng trên diện tích hơn 5ha, tổng kinh phí gần 160 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Khởi công ngày 9/11/2025, đến nay công trình đã hoàn thành trên 98% khối lượng khối nhà học tiểu học và trên 95% khối nhà học trung học cơ sở.

Tại công trường, hàng trăm công nhân được huy động làm việc, tăng ca để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng như nhà đa năng, bếp ăn, cổng, hàng rào, cây xanh và lắp đặt thiết bị.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các tổ công nhân vẫn khẩn trương thi công, hoàn thiện phòng học, lắp đặt kính cửa, quạt điện, điều hòa và các thiết bị phục vụ dạy, học.

Ông Lê Văn Phòng, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Thi công cơ giới xây lắp - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, cho biết các dãy nhà thuộc khối tiểu học đã hoàn thành trên 98% khối lượng; khối nhà học trung học cơ sở đạt trên 95%. Các hạng mục còn lại gồm nhà đa năng, cải tạo khu bếp, lắp đặt thiết bị, cổng, hàng rào, cây xanh... dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8 theo kế hoạch.

Để bảo đảm tiến độ, đơn vị thi công huy động khoảng 200 công nhân làm việc mỗi ngày cùng nhiều phương tiện, máy móc; tổ chức tăng ca, khẩn trương hoàn thành các phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới.

Trong khi đó, Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Kim 1 có tổng mức đầu tư 140,7 tỷ đồng, quy mô 31 lớp học cùng hệ thống phòng học bộ môn, khu nội trú, nhà ăn, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt cho hơn 1.300 học sinh vùng biên giới. Hiện đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cuối cùng để bàn giao, đưa công trình vào sử dụng.

Quá trình thi công hai dự án gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt. Từ tháng Chín đến tháng 12/2025, mưa lớn kéo dài ảnh hưởng đến việc đào móng, làm nền.

Công nhân hoàn thiện trường liên cấp xã Hương Khê. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Trong giai đoạn hoàn thiện, khu vực miền núi Hà Tĩnh tiếp tục chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt, kèm gió Lào, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và tiến độ thi công.

Đặc biệt, tại công trình Sơn Kim 1, khoảng 80% lực lượng lao động là công nhân đến từ các tỉnh phía Bắc. Để bảo đảm nhân lực và tiến độ, các nhà thầu chủ động điều chỉnh phương án thi công, bố trí thời gian làm việc phù hợp, hạn chế lao động ngoài trời vào thời điểm nắng nóng gay gắt; đồng thời tăng cường chế độ đãi ngộ và chăm sóc sức khỏe cho công nhân.

Ông Phan Quốc Bảo, Phụ trách Phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh, cho biết mặc dù quá trình xây dựng gặp nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt và biến động giá vật liệu, các nhà thầu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Ban Quản lý dự án thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị thi công khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành công trình đúng cam kết.

Theo ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hương Khê, tiến độ thi công Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Hương Khê đang được bảo đảm theo kế hoạch. Đây là công trình được người dân, phụ huynh và học sinh địa phương mong đợi từ lâu. Khi hoàn thành, trường sẽ có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, các phòng học được trang bị điều hòa, quạt, hệ thống chiếu sáng và các thiết bị phục vụ dạy, học.

Hai ngôi trường mới khang trang, hiện đại khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới; đồng thời tăng cường hệ thống thiết chế giáo dục, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh./.

Hà Tĩnh: Vượt nắng mưa, tăng tốc xây trường nội trú liên cấp vùng biên Với việc huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư..., các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại Sơn Kim 1 và Hương Khê của tỉnh Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn nước rút.