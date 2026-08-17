TP. Hồ Chí Minh quy định 2 mô hình quản trị khi sắp xếp mạng lưới giáo dục

Ngày 15/8, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn.

Cùng với đảm bảo các nguyên tắc chung, từ thực tiễn giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, phương án sắp xếp của Thành phố bổ sung một số nguyên tắc đặc thù. Các nguyên tắc này được đúc kết từ chính thực tiễn giáo dục và không gian đô thị của Thành phố, làm cơ sở xuyên suốt để bảo vệ quyền lợi người học và giữ vững chất lượng giáo dục, cụ thể: Không sắp xếp các trường chuyên, trường chuyên biệt; Không sáp nhập các trường mầm non, phổ thông đang thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế theo Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 27/1/2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố (ngoại trừ 2 cơ sở có vị trí liền kề); Không sáp nhập các trường mầm non chuẩn bị tham gia thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 theo Công văn số 2595/BGDĐT-GDMN ngày 14/5/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thành phố ưu tiên sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non có quy mô dưới 10 nhóm/lớp, trường phổ thông dưới 28 lớp. Sau sáp nhập các trường mầm non có tối đa không quá 30 nhóm/lớp, các trường phổ thông có tối đa không quá 100 lớp và không quá 3 điểm trường.

Cùng với đó là sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non có quy mô lớn với quy mô nhỏ để cùng phát triển; ưu tiên sắp xếp trường cùng cấp học quy mô lớn có các phân hiệu. Tùy theo tình hình địa phương, khoảng cách giữa các điểm trường không quá 2km. Việc sắp xếp cần quan tâm đến các trường được xây dựng mới (bao gồm các cơ sở được đầu tư xây dựng mới, trụ sở dôi dư sau sắp xếp).

Các trường nằm trên địa bàn giáp ranh giữa các phường, xã, địa phương cần lấy ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo về phương án sáp nhập. Các đơn vị sau sáp nhập tiếp tục thực hiện ổn định, xuyên suốt các nhiệm vụ chuyên môn, các đề án của thành phố theo sự hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thành phố cân nhắc khi thực hiện sắp xếp trường phổ thông nhiều cấp học, xem xét sắp xếp các trường gần nhau trong 1 khu đất giáo dục hoặc liền vách; việc rà soát, lựa chọn các cơ sở giáo dục đưa vào phương án sáp nhập phải tiến hành thẩm định chặt chẽ hồ sơ pháp lý về nguồn gốc đất đai.

Tên gọi của cơ sở giáo dục sau sáp nhập phải bảo đảm tính khoa học, chuẩn hóa, có ý nghĩa giáo dục, phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa của địa phương.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh) trong giờ học môn Toán. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất áp dụng 2 mô hình quản trị tiên tiến đối với các trường sau sáp nhập.

Mô hình 1 là trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu, cấu trúc gồm 1 trường chính có các điểm trường. Cơ cấu nhân sự ở mô hình này gồm 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, 1 bộ phận hành chính-nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học. Tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 1 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Mô hình 2 là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mô hình này được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau, cấu trúc gồm 1 trường chính, có các điểm trường với nhiều cấp học. Cơ cấu nhân sự gồm 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính-nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với cấp học, phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học. Tùy theo tình hình thực tế về cấp học, quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 1 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã và đặc khu, mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở, bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong tổng thể khu vực; ưu tiên mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, thực hiện sắp xếp các đơn vị theo loại hình, phù hợp với các quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các đơn vị trực thuộc xây dựng đề án và thực hiện theo phương án tổng thể sắp xếp đã được phê duyệt.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu của việc sắp xếp là tổ chức lại hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập theo hướng tinh gọn, khắc phục triệt để tình trạng nhiều điểm nhỏ, lẻ.

Cùng với đó là chuyển trọng tâm từ "quản lý hành chính" sang "quản trị nhà trường"; "giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy", nhằm tối ưu hóa nguồn lực đầu tư công và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

(Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Các mục tiêu cụ thể mà phương án sắp xếp hướng tới là bảo đảm tinh gọn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển của từng địa phương; đổi mới quản trị nhà trường, mở rộng quy mô trường, lớp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và các nguồn lực đầu tư; gắn sắp xếp cơ sở giáo dục với tinh gọn đầu mối quản lý, cơ cấu lại đội ngũ; mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân.

Trước đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn Thành phố sẽ giảm 704 trong tổng số 2.188 cơ sở giáo dục công lập, đạt tỷ lệ 32,18% (đảm bảo quy định của Chính phủ là giảm tối thiểu 30%). Sau sắp xếp, dự kiến có khoảng 465 Hiệu trưởng, 930 Phó Hiệu trưởng và 2.096 nhân viên vị trí việc làm chuyên môn dùng chung, bị ảnh hưởng.

Thành phố đang thiếu gần 1.000 vị trí chuyên môn dùng chung, do đó đội ngũ sau sắp xếp sẽ được điều động phù hợp, trên nguyên tắc ổn định đội ngũ. Sở tạm ngưng ban hành kế hoạch tuyển dụng để thực hiện công tác sắp xếp. Sau khi Thành phố có kế hoạch sắp xếp chính thức, ngành giáo dục Thành phố sẽ sắp xếp lại đội ngũ cán bộ dôi dư phù hợp và cân đối./.

Sắp xếp mạng lưới trường học: Tinh gọn đầu mối, nâng cao năng lực quản trị Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các địa phương tiếp tục được hướng dẫn sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng giảm tối thiểu 30% đầu mối.