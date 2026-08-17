Thanh Hóa: Hoàn thành sớm lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàm Rồng

Thượng tá Lê Hoa Hiệp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết đến ngày 17/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, sớm hơn 8 ngày so với kế hoạch.

Các lực lượng tham gia đã nỗ lực cao độ, làm việc cả ngày nghỉ, thứ Bảy, Chủ nhật; khắc phục điều kiện thời tiết nắng nóng, mưa thất thường, tranh thủ từng ngày, từng giờ, vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa bảo đảm yêu cầu chặt chẽ, chính xác trong từng phần việc.

Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng có 1.943 phần mộ liệt sỹ, trong đó 1.000 phần mộ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa tổ chức 8 tổ lấy mẫu hoạt động đồng thời tại 8 khu vực trong khuôn viên nghĩa trang, bảo đảm thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, không để xảy ra nhầm lẫn trong suốt quá trình lấy mẫu, số hóa thông tin, lập hồ sơ, niêm phong, bảo quản và bàn giao mẫu. Việc lấy mẫu sinh phẩm tại đây được triển khai từ ngày 3/8 và dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8/2026.

Tuy nhiên đến ngày 17/8, các đơn vị đã hoàn thành khai quật 1.000 mộ chưa xác định được thông tin; trong đó có 938 mộ lấy được mẫu, hoàn thành sớm hơn kế hoạch 8 ngày.

Tại hiện trường, từng thao tác của cán bộ, chiến sỹ và lực lượng chuyên môn đều được thực hiện cẩn trọng.

Trung tá Trịnh Minh Tuấn, Trợ lý Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết đầu tháng Tám, thời tiết diễn biến thất thường, có khi mưa lớn kéo dài cả tuần, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Các tổ công tác phải liên tục điều chỉnh phương án, căng bạt che mưa, lựa chọn những phần mộ ở vị trí cao, không bị ngập nước để triển khai trước. Tuy nhiên, sau mưa đất bị nhão, việc khai quật và thao tác kỹ thuật gặp nhiều khó khăn.

Mục tiêu là hoàn thành sớm kế hoạch để tiếp tục triển khai tại các nghĩa trang khác, nhưng cả đội xác định tuyệt đối không vì chạy tiến độ mà bỏ qua bất kỳ quy trình nào.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, tỉnh đã triển khai tại 17/25 nghĩa trang liệt sỹ; khai quật 1.604/2.955 phần mộ chưa xác định được danh tính, trong đó 1.390 phần mộ đủ điều kiện lấy mẫu, 214 phần mộ không đủ điều kiện; bàn giao 382 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội (gồm 363 mẫu lấy tại các nghĩa trang liệt sỹ và 19 mẫu hài cốt liệt sỹ quy tập tại Lào); 1.027 mẫu đang được hoàn thiện thủ tục để tiếp tục bàn giao...

Hiện toàn tỉnh còn 1.351 phần mộ chưa được khai quật lấy mẫu.

Theo kế hoạch, ngày 18/8, các đơn vị sẽ lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin ở Nghĩa trang liệt sỹ Quốc tế Đồng Tâm (xã Thiết Ống). Nơi đây đang có 2.187 phần mộ, các đơn vị sẽ khai quật lấy mẫu 730 phần mộ chưa xác định được thông tin, dự kiến ngày 28/8 hoàn thành./.

Thanh Hóa lấy mẫu ADN hơn 1.000 mộ liệt sỹ tại nghĩa trang Hàm Rồng Việc lấy mẫu sinh phẩm hơn 1000 hài cốt liệt sỹ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng được triển khai từ ngày 3/8/2026 và dự kiến hoàn thành trước ngày 25/8/2026.