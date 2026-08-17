Chuyên án ma túy từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không: Xét xử 227 bị cáo

Sáng 17/8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy qua Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Phiên tòa do Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh tòa Hình sự Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, làm chủ tọa.

Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại phiên tòa gồm các kiểm sát viên Đinh Quốc Dũng, Nguyễn Đình Thi, Vũ Minh Hùng, Lưu Hoài Chính, Lê Nguyên Thạch và Nguyễn Thị Mai Hương.

Do số lượng bị cáo lớn, tòa án tổ chức phiên xét xử theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành); điểm cầu thành phần đặt tại Trại tạm giam Chí Hòa (T30), thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 17/8 đến ngày 12/9. Tòa triệu tập hơn 120 luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo; 18 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập.

Sáng cùng ngày, một số bị cáo thuộc nhóm đầu vụ được dẫn giải đến điểm cầu trung tâm.

Theo cáo trạng, 227 bị cáo trong vụ án bị truy tố về 8 nhóm tội danh gồm: “vận chuyển trái phép chất ma túy,” “mua bán trái phép chất ma túy,” “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy,” “tàng trữ trái phép chất ma túy,” “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức,” “không tố giác tội phạm,” “che giấu tội phạm” và “chiếm giữ trái phép tài sản." Trong số này có 4 bị cáo đang bỏ trốn, bị truy nã và được xét xử vắng mặt theo quy định.

Vụ án bắt nguồn từ ngày 16/3/2023, khi Chi cục Hải quan Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất qua soi chiếu phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không gồm Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam có nhiều kiện kem đánh răng biểu hiện bất thường.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 327 tuýp kem đánh răng nhiều nhãn hiệu, trong đó 157 tuýp chứa tổng cộng 2.973,37gram Ketamine và 8.312gram MDMA, tổng cộng hơn 11kg ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, đồng thời xác lập chuyên án VN10 để tập trung truy xét, mở rộng điều tra.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định ngoài chuyến hàng bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, Hà Danh Nậm, còn gọi là “Hữu Sơn,” đã tổ chức vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam.

Ma túy được cất giấu trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng và vận chuyển qua đường hàng không. Hà Danh Nậm lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp nhận gom hàng, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Các chuyến hàng sau đó được tập trung về Hoàng Sỹ Thắng (sinh năm 1987, trú tại Đồng Nai). Thắng tách riêng từng kiện hàng và chỉ đạo các bị can khác giao cho những đầu mối tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Từ vụ việc ban đầu, cơ quan tố tụng tiếp tục truy xét các đầu mối nhận, vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó làm rõ nhiều nhánh, đường dây hoạt động trên nhiều địa bàn, với tổng số 227 bị cáo bị đưa ra xét xử trong chuyên án VN10.

Đáng chú ý, trong số các bị cáo có Nguyễn Trung Hiếu (ca sỹ Chi Dân) và Andrea Aybar Carmona (thường gọi là An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha), là người mẫu, diễn viên. Hai bị cáo bị truy tố về các tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép chất ma túy."

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, cáo trạng xác định tiếp viên nhận vận chuyển 60kg hàng hóa từ Pháp về Việt Nam cho Hà Danh Nậm, hưởng tiền công 6,5 euro/kg. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy các tiếp viên không biết bên trong kiện hàng có ma túy, không quen biết, không liên lạc và không phát sinh giao dịch chuyển, nhận tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các đối tượng khác trong đường dây.

Do không có căn cứ xác định các tiếp viên biết hoặc tham gia vận chuyển ma túy, cơ quan tố tụng không xử lý hình sự đối với 4 người này. Sau đó, cả 4 được trả tự do.

Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, có sự phân công vai trò giữa các đối tượng, lợi dụng không gian mạng và các phương tiện giao dịch điện tử để thực hiện hành vi phạm tội, chuyên án VN10 được xác định là vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có quy mô lớn, liên quan nhiều đường dây và địa bàn.

Trong ngày đầu xét xử, Hội đồng xét xử thực hiện các thủ tục tố tụng, kiểm tra căn cước các bị cáo, công bố cáo trạng và dự kiến bước vào phần xét hỏi theo kế hoạch của phiên tòa./.

Sắp mở phiên tòa xét xử chuyên án ma túy liên quan đến 4 tiếp viên hàng không Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện 327 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên một hãng hàng không trên chuyến bay từ Pháp về Sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.