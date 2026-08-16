Quảng Ngãi: Ngăn chặn hơn 220 thanh, thiếu niên tụ tập, lái xe gây mất trật tự

Sáng 16/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa huy động lực lượng triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập, điều khiển xe môtô vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong đêm 15/8, rạng sáng 16/8.

Qua đó, lực lượng chức năng đưa hơn 220 thanh, thiếu niên cùng 137 xe môtô, xe máy có liên quan về trụ sở để phân loại, xác minh và làm rõ từng trường hợp.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện số lượng lớn thanh, thiếu niên tập trung tại khu vực tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành) sử dụng nhiều xe môtô, xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu, gây tiếng ồn lớn và thực hiện các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, trong đó có những trường hợp có biểu hiện liên quan đến đua xe trái phép.

Lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, không để tình trạng tụ tập tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn của người dân trên địa bàn.

Hiện, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục xác minh nhân thân, kiểm tra tình trạng phương tiện, làm rõ hành vi của từng người liên quan để lập hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, lực lượng Công an tiếp tục củng cố tài liệu để xem xét xử lý phù hợp.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, nhất là thanh, thiếu niên; không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng phương tiện, kịp thời ngăn chặn hành vi tự ý thay đổi kết cấu xe, tụ tập lái xe gây mất trật tự, an toàn giao thông./.

Hưng Yên: Khởi tố 6 bị can gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Văn Giang Nhóm đối tượng điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, mang theo tuýp sắt gắn đinh ba, bình xịt hơi cay và nhiều hung khí khác nhằm mục đích thị uy, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn.