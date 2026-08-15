Triệt phá đường dây núp bóng spa, lừa đảo gần 300 người ở Nghệ An

Ngày 15/8, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do tổ chức đường dây tổ chức khám, điều trị xương khớp trái phép dưới vỏ bọc cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, với gần 300 bị hại.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An phát hiện cơ sở “Phúc Tâm 8”, tại số 05 đường Mai Hắc Đế, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, đăng ký kinh doanh dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi nhưng có dấu hiệu tổ chức tư vấn, khám, điều trị bệnh xương khớp trái phép với quy mô lớn.

Qua điều tra bước đầu lực lượng công an xác định Vi Văn Đông (sinh năm 2000, trú tại xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An), từng làm kỹ thuật viên xoa bóp tại một cơ sở điều trị xương khớp, nhận thấy hoạt động này có lợi nhuận cao nên cấu kết với Vũ Thị Hà (sinh năm 1986, trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) để tổ chức điều trị xương khớp trái phép.

Do không đủ điều kiện hành nghề trong lĩnh vực y, dược, Đông và Hà thống nhất mở cơ sở dưới hình thức dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, spa và xông hơi, sau đó “trá hình” hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh xương khớp.

Phạm Bá Tài (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Lào Cai), từng làm nhân viên bảo vệ tại cơ sở điều trị xương khớp nơi Đông làm việc, được thuê đứng tên chủ hộ kinh doanh nhằm che giấu vai trò của các đối tượng cầm đầu.

Nhóm này tuyển 2 lễ tân, 3 nhân viên tư vấn và 9 kỹ thuật viên, chủ yếu là những người từng làm việc cùng Đông và Hà.

Để thu hút khách hàng, các đối tượng quảng cáo phương pháp “sóng cao tần”, đưa ra những lời giới thiệu, cam kết như “không mổ-không tiêm-không đau”, “tư vấn đúng người, đúng bệnh,” được thăm khám bởi bác sỹ giỏi, hưởng bảo hiểm y tế và điều trị dứt điểm đến 95%.

Khi khách hàng có nhu cầu, nhân viên nhắn tin, gọi điện tư vấn, mời đến cơ sở “Phúc Tâm 8.” Tại đây, nhân viên sử dụng kịch bản có sẵn để giới thiệu các gói điều trị với giá từ 3-30 triệu đồng, trong đó có dịch vụ điều trị bằng máy chiếu sóng cao tần.

Trong quá trình điều trị, nhân viên tiếp tục giả danh bác sỹ, giới thiệu phương pháp “tiêm nano canxi,” quảng cáo có tác dụng phục hồi xương khớp nhanh chóng với giá 5-10 triệu đồng/mũi. Có trường hợp khách hàng mua các gói điều trị với tổng số tiền lên đến 57 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các đối tượng không thực hiện phương pháp điều trị như quảng cáo mà chỉ thực hiện “tiêm giả” trong lúc khách hàng đang được xoa bóp, massage nhằm tạo cảm giác đang được điều trị chuyên sâu.

Các thiết bị được sử dụng chủ yếu là máy spa cũ, máy massage, máy xung điện, lồng hồng ngoại... do Đông mua trên các sàn thương mại điện tử.

Theo cơ quan điều tra, những thiết bị này không có chức năng khám, chữa bệnh, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nhưng được quảng cáo là thiết bị điều trị công nghệ cao.

Từ tháng 3/2026 đến nay, bằng phương thức trên, đường dây đã lừa gần 300 người tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chủ yếu là người cao tuổi, trong đó có nhiều trường hợp hoàn cảnh khó khăn.

Qua sao kê tài khoản nhận tiền của Vi Văn Đông, cơ quan Công an xác định tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 9 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp cơ sở “Phúc Tâm 8,” lực lượng chức năng thu giữ 2 phi thuyền tắm trắng, 10 máy xung điện, 7 máy đầm G5, 3 máy Bio-photon FS-20'9, 2 máy chiếu hồng ngoại, 3 máy Meiboyi cùng nhiều sản phẩm khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ và các tang vật liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng liên quan./.

Khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào” Quàng Văn Tân đã thành lập Công ty Tân Phát nhằm tạo vỏ bọc “doanh nhân thành đạt” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại Việt Nam và Lào.