Bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, chủ tiệm giày dép bị khởi tố

Ngày 14/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết cơ quan này đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tân (sinh năm 1983), chủ hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp,” quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Cần Thơ về đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra, khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, địa chỉ số 103 đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh đang bày bán nhiều sản phẩm giày, dép có gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan Công an đã tạm giữ 1.520 sản phẩm giày, dép mang các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như POLO, CHANEL, Louis Vuitton, adidas, GUCCI, CROCS, BURBERRY, DIOR, Versace, Lacoste, NIKE, HERMÈS…

Qua làm việc, Phạm Văn Tân khai nhận hộ kinh doanh này có hoạt động mua bán các sản phẩm giày, dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng giá trị hàng hóa hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và tính hợp pháp của hàng hóa trước khi mua bán, lưu thông; không vì lợi nhuận mà kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can là chủ hai cửa hàng thời trang nổi tiếng ở Cần Thơ là Thanh Dương Luxury và Thanh Hiển Luxury về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” theo quy định tại khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện tại hai cửa hàng này đang bày bán hàng nghìn sản phẩm gồm quần áo, giày dép, mũ, thắt lưng, ba lô, túi xách, ví… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới với tổng giá trị hơn 3,3 tỷ đồng./.

Khởi tố các đối tượng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng Lực lượng công an Cần Thơ phát hiện một số cơ sở có dấu hiệu kinh doanh các sản phẩm thời trang mang dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam.