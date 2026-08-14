Chính phủ ban hành Nghị quyết số 227/NQ-CP ngày 13/8/2026 thông qua 5 chính sách của Luật về văn bản quy phạm pháp luật.

Chính phủ thông qua 5 chính sách của Luật về văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Tờ trình số 130/TTr-BTP ngày 24/7/2026 của Bộ Tư pháp, đã được tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ theo Báo cáo số 672/BC- BTP ngày 07/8/2026 và Báo cáo số 684/BC-BTP ngày 11/8/2026, cụ thể như sau:

Chính sách 1: Tinh gọn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Chính sách 2: Tiếp tục xác định rõ thẩm quyền về nội dung ban hành văn bản quy phạm pháp luật của từng chủ thể, phạm vi nội dung giữa luật với văn bản quy phạm pháp luật khác, các nội dung cần được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật.

Chính sách 3: Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả và có kiểm soát, đẩy nhanh việc thể chế hóa chủ trương, định hướng của Đảng thành pháp luật.

Chính sách 4: Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, hoàn thiện cơ chế giải thích Hiến pháp, luật, hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng cơ chế đánh giá văn bản quy phạm pháp luật sau ban hành.

Chính sách 5: Xây dựng cơ chế nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật; tăng cường tính chuyên nghiệp trong công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghiên cứu xây dựng một hồ sơ lập pháp điện tử thống nhất

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ tác động của chính sách để bảo đảm tính khả thi, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và hoàn thiện nội dung của các chính sách, trong đó, tập trung nghiên cứu đổi mới quy trình xây dựng luật theo hướng nâng cao thực chất chất lượng chính sách và dự thảo văn bản, bảo đảm liên thông giữa quy trình chính sách với quy trình soạn thảo, không làm phát sinh thêm tầng nấc, thủ tục, hồ sơ trùng lặp; làm rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan chủ trì về chất lượng chính sách; đẩy mạnh số hóa, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo trong quy trình xây dựng chính sách và soạn thảo văn bản; nghiên cứu xây dựng một hồ sơ lập pháp điện tử thống nhất.

Bộ Tư pháp khẩn trương tổ chức xây dựng dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2026 để bảo đảm tiến độ Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật về văn bản quy phạm pháp luật./.

Không để khoảng trống pháp luật khi tinh gọn các hình thức văn bản quy phạm pháp luật Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp hoàn thiện chính sách Luật về văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tinh gọn, minh bạch, không để phát sinh khoảng trống pháp luật.