Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam và Lào,” đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can Quàng Văn Tân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Qua nắm tình hình và thực hiện công tác nghiệp vụ, phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Sơn La phát hiện Quàng Văn Tân đã thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Tân Phát nhằm tạo vỏ bọc “doanh nhân thành đạt” để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người tại Việt Nam và Lào với số tiền lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng.

Căn cứ hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Việt Nam và Lào” đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với bị can Quàng Văn Tân (sinh năm 2000, trú tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra./.

Nâng cao phòng ngừa, đấu tranh với lừa đảo chiếm đoạt tài sản Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo nhanh, diện rộng đến người dân về các thủ đoạn lừa đảo.

​