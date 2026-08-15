Cháy xe đầu kéo gây ùn tắc trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây

Chiều 15/8, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây xảy ra vụ cháy xe đầu kéo khiến cao tốc hướng Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc 4 km.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 15/8, xe đầu kéo biển kiểm soát 63B-025.55 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 63RM-002.55 di chuyển theo hướng từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến Km20+900 (đoạn qua địa phận phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng Nai) tài xế bất ngờ phát hiện lửa bùng lên ở khu vực cabin nên cho xe dừng tại làn thứ 2 (kế làn dừng khẩn cấp).

Ngay khi phát hiện sự việc, các công nhân đang thi công dự án mở rộng cao tốc nhanh chóng chạy đến hỗ trợ tài xế, dùng các phương tiện tại chỗ tiến hành dập lửa nhưng bất thành. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cabin, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ để khống chế đám cháy. Đến khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam (VEC E), sự cố không gây thương vong về người, nhưng phần cabin xe đầu kéo bị cháy rụi, hư hỏng nặng.

Vụ cháy khiến tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây hướng Đồng Nai đi Thành phố Hồ Chí Minh ùn tắc gần 4 km. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Đội tuần tra cao tốc đã nỗ lực phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo lộ trình khác hạn chế tình trạng ùn tắc. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cùng thời điểm, trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, tại Km11+300 có phương tiện gặp sự cố phải dừng xe khẩn cấp; tại Km16+100 xảy ra sự cố va chạm giữa các phương tiện gây ùn tắc khoảng 4 km. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý, điều tiết các phương tiện hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông/.

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