Lên phương án khắc phục cầu treo Rạch Ráng tại Cà Mau

Tại Cà Mau, cầu treo Rạch Ráng bắt qua sông Ông Đốc thuộc xã Trần Văn Thời được đưa vào sử dụng năm 2010. Trước phản ánh của người dân địa phương về cây cầu treo xuống cấp, nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông qua lại.

Ngành chức năng tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát lên phương án khắc phục nhằm đảm bảo an toàn khi lưu thông. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trần Văn Thời, cầu treo Rạch Ráng là cây cầu được xây dựng theo hình thức xã hội hóa, do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liêm Duyên Hải làm chủ đầu tư và quản lý khai thác thu phí khi phương tiện qua lại.

Hơn một tháng trước người dân địa phương có phản ánh về tình trạng xuống cấp của cầu treo như: Bong tróc ở một số trụ bê tông, trơ khung sắt, mặt cầu bong tróc lớp thảm nhựa,… tiềm ẩn nguy hiểm khi người dân đi qua lại.

Bà Quách Ngọc Mến, xã Trần Văn Thời cho hay, cầu treo đã đưa vào sử dụng gần 16 năm nên tình trạng xuống cấp là khó tránh khỏi, tình trạng xuống cấp này thể hiện rõ nhất là ở các trụ cầu đã bị bong tróc lớp bê tông, trơ khung sắt điều này làm người dân khá lo lắng. Bà Mến cũng đề nghị, chính quyền địa phương, có giải pháp khắc phục để đảm bảo người dân an toàn khi lưu thông.

Theo bà Nguyễn Hồng Thanh ở xã Trần Văn Thời, cầu Rạch Ráng nằm trên tuyến đường huyết mạch nối xã Trần Văn Thời với xã Cái Nước, Hưng Mỹ,…giúp rút ngắn khoảng cách khi đi từ xã Trần Văn Thời đến trung tâm tỉnh Cà Mau so với các tuyến đường khác, do đó lưu lượng xe qua lại hàng ngày rất đông, không chỉ xe máy mà cả xe ôtô cũng thường xuyên qua lại.

Bà Thanh cũng mong muốn chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra an toàn chất lượng để đảm bảo cho người và phương tiện khi lưu thông. Trao đổi với phóng viên TTXN về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trần Văn Thời Lê Chí Hưởng cho biết, trước phản ánh của người dân cuối tháng 7/2026, Ủy ban Nhân dân xã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp chủ đầu tư kiểm tra thực trạng. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công trình đã xuất hiện nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Cụ thể: Từ móng cầu đến trụ thứ nhất (thuộc bờ ấp Rạch Ráng) trụ bị nứt, bong tróc lớp bê tông bảo vệ, một số vị trí chân trụ có hiện tượng xói lở, làm lộ kết cấu bê tông,.. làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của cầu.

Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra thực tế nhằm đánh giá chất lượng công trình, khả năng chịu lực của kết cấu cầu,.. từ kết quả kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư xây dựng tiến hành khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn khi lưu thông qua lại cầu.

Chủ tịch UBND xã Trần Văn Thời Lê Chí Hưởng thông tin, Cầu treo Rạch Ráng được đầu tư theo hình thức doanh nghiệp bỏ ra kinh phí xây dựng và thu phí người dân qua lại cầu (có thời hạn).

Cầu được xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2010 có chiều dài 211m, ngang 3,4 m, tải trọng 3,5 tấn. Dự kiến đến cuối năm 2030 doanh nghiệp đầu tư khai thác sẽ hết hạn thu phí.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liêm Duyên Hải, ông Trương Công Luận, Phó Giám đốc công ty cho hay, đơn vị đã tiến hành khắc phục sửa chữa đạt khoảng 80% khối lượng, dự kiến đến đầu tháng 9/2026 sẽ hoàn thành công tác khắc phục sửa chữa.

Công ty đã áp dụng các giải pháp kỹ thuật xử lý các vị trí sạt lở, bong tróc, nứt bê tông; trong đó, đổ bê tông có phụ gia chuyên dụng, phủ lớp keo kết hợp sợi carbon nhằm tăng khả năng chịu lực cho cầu.

Ông Trương Công Luận cũng cho biết, sau khi khắc phục hoàn thành công ty sẽ tiến hành phối hợp với ngành chức năng tỉnh kiểm định, đánh giá chất lượng, thử tải để đảm bảo chất lượng công trình khi đưa vào khai thác.

Đồng thời, sẽ xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa hàng tháng, hàng quý và trong năm nhằm đảm bảo chất lượng công trình, tránh những trường hợp hư hỏng như thời gian qua xảy ra.

Theo người dân địa phương xã Trần Văn Thời, cầu treo Rạch Ráng từng xảy ra sự cố vào năm 2023 khi một xe tải có tải trọng khoảng 31 tấn lưu thông qua cầu, trong khi tải trọng của cầu chỉ 3,5 tấn khiến lan can cầu bị biến dạng, sau đó đã được khắc phục.

Tình trạng xuống cấp của cầu treo Rạch Ráng trong thời gian gần đây tuy đã được ngành chức năng kiểm tra khảo sát, chủ đầu tư chủ động khắc phục. Tuy nhiên về lâu dài, người dân cũng mong muốn ngành chức tỉnh Cà Mau, chính quyền địa phương sớm có giải pháp thay thế lưu thông bằng cây cầu bê tông cốt thép giúp đảm bảo an toàn, yên tâm khi qua lại, đồng thời giảm bớt chi phí cho nhân dân khi lưu thông trao đổi mua bán hàng hóa./.

Sớm khắc phục cầu treo Vàm Lẽo nơi giáp ranh Cà Mau và Cần Thơ Lãnh đạo thành phố Cần Thơ cho biết, trước thực trạng xuống cấp của cầu treo Vàm Lẽo, Sở Xây dựng thành phố sẽ có công văn thông báo gửi ngành chức năng tỉnh Cà Mau để có giải pháp khắc phục sửa chữa.

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