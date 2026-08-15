Nâng cao hiệu quả đầu tư từ chú trọng bảo dưỡng hạ tầng giao thông tại Phú Thọ

Cùng với tập trung đầu tư các công trình, dự án giao thông trọng điểm, tỉnh Phú Thọ đang chú trọng quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng giao thông hiện hữu.

Việc chủ động phát hiện, xử lý hư hỏng ngay từ cơ sở không chỉ góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn mà còn kéo dài tuổi thọ công trình, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Kịp thời khắc phục hư hỏng, bảo đảm giao thông an toàn

Trên tuyến đường tỉnh 449, đoạn qua xã Dũng Tiến, diện mạo tuyến đường đã có nhiều thay đổi sau khi dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Mặt đường được cải thiện, hệ thống thoát nước được sửa chữa, các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông được bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.

Anh Bùi Văn Tình, xã Dũng Tiến, cho biết sau nhiều năm khai thác, đoạn đường xuất hiện nhiều ổ gà, mặt đường xuống cấp. Vào mùa nắng, bụi ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh; khi mưa lớn, một số vị trí ngập úng khiến việc đi lại, giao thương gặp khó khăn. Nay tuyến đường được sửa chữa, người dân trong khu vực phấn khởi vì việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông tỉnh (Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ), ông Nguyễn Tiến Mạnh cho biết, từ nguồn vốn quản lý, bảo trì đường bộ, dự án sửa chữa các đoạn hư hỏng trên tuyến đường tỉnh 449 được triển khai với nhiều hạng mục; trong đó, tập trung gia cố nền, mặt đường, sửa chữa hệ thống cống thoát nước và bổ sung các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Việc hoàn thành dự án đã từng bước khôi phục tình trạng kỹ thuật của tuyến đường, nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp.

Sau khi công trình được bàn giao, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên tiếp tục theo dõi, nhất là tại những vị trí có nguy cơ ngập úng, sạt lở; chủ động cắm biển cảnh báo và triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa bão.

Ngay từ đầu năm 2026, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, duy tu, bảo dưỡng. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên 2.717 km đường bộ cùng các tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa được giao quản lý.

Cùng với bảo dưỡng định kỳ, việc tuần kiểm được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện những vị trí mặt đường xuống cấp, rãnh thoát nước bị bồi lấp, biển báo hư hỏng, taluy có nguy cơ sạt lở và các điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông.

Việc xử lý từ sớm, từ xa giúp hạn chế hư hỏng lan rộng, tiết kiệm nguồn lực sửa chữa, đồng thời bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Gắn duy tu với đầu tư đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững

Phó Trưởng phòng Kết cấu hạ tầng xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ) Nguyễn Đức Nam, cho biết, hiện tỉnh Phú Thọ có mạng lưới giao thông đường bộ với tổng chiều dài trên 27.000 km; trong đó, có 2 tuyến cao tốc dài khoảng 102 km, 16 tuyến Quốc lộ gần 973 km, 111 tuyến đường tỉnh dài khoảng 1.901 km, khoảng 1.440 km đường đô thị và gần 23.000 km đường giao thông nông thôn.

Mạng lưới giao thông trải rộng trên địa bàn có địa hình đa dạng, từ đô thị, đồng bằng đến trung du, miền núi; trong khi đó, tác động của mưa lớn, lũ, sạt lở, thời tiết cực đoan và lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng đang đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng.

Năm 2026, Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông tỉnh được giao quản lý 89 dự án; trong đó, 34 dự án đang triển khai thi công và 55 dự án chuẩn bị đầu tư.

Đến nay, có 16 dự án hoàn thành, đưa vào khai thác, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trên địa bàn. Đối với các dự án còn lại, Ban đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện sớm triển khai thi công, phấn đấu tăng tốc tiến độ trong những tháng cuối năm.

Việc đồng thời triển khai các dự án xây dựng mới với duy tu, bảo trì hệ thống hiện hữu được xem là giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả đầu tư. Bởi một công trình giao thông sau khi hoàn thành nếu không được quản lý, bảo dưỡng đúng quy trình sẽ nhanh chóng xuống cấp, làm giảm hiệu quả khai thác và phát sinh nhu cầu sửa chữa với chi phí lớn hơn.

Trong điều kiện nhu cầu vận tải ngày càng tăng, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, yêu cầu đối với công tác quản lý, bảo trì hạ tầng giao thông cũng ngày càng cao. Không chỉ bảo đảm những tuyến đường hiện hữu hoạt động an toàn, thông suốt, việc này còn góp phần tạo sự kết nối giữa các địa phương, khu vực sản xuất với thị trường, giữa các trung tâm đô thị với vùng nông thôn, miền núi.

Đặc biệt, đối với Phú Thọ địa phương có không gian phát triển rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính, hệ thống giao thông giữ vai trò quan trọng trong kết nối các khu vực, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển du lịch, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân.

Vì vậy, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật thường xuyên mà còn là một trong những giải pháp trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng phát triển.

Thời gian tới, ngành xây dựng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng công tác bảo trì; chủ động rà soát các tuyến, điểm có nguy cơ mất an toàn; ưu tiên xử lý các vị trí xuống cấp, thường xuyên ngập úng, sạt lở; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị bảo trì và chính quyền cơ sở.

Với phương châm chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời và bảo đảm an toàn trong mọi tình huống, công tác duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông đang góp phần giữ vững “mạch máu” giao thông trên địa bàn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Phú Thọ từng bước hình thành hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới./.

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