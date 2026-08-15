Tai nạn giao thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, 1 người nước ngoài tử vong

Rạng sáng 15/8, trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ôtô làm hai người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 15/8, tại Km 40+600 tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây (hướng Phan Thiết đi Dầu Giây), thuộc địa phận xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe ôtô khách và 1 xe ôtô tải.

Ôtô khách biển số 50H-947.13 do anh Đoàn Minh Quang (ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển (trên xe có 18 hành khách là người nước ngoài) va chạm với ôtô tải biển số 47H-029.04 do anh Bùi Thành Trung (ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Vụ tai nạn làm một người tử vong và một người bị thương. Người tử vong được xác định là hành khách người nước ngoài đi trên xe 50H-947.13 (chưa xác định được danh tính). Hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định, tài xế điều khiển ôtô tải biển số 47H- 029.04 đang lưu thông thì phát hiện xe bị sự cố, nên cho xe di chuyển vào làn dừng khẩn cấp và bị xe 50H-947.13 tông từ phía sau.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn; đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.

Lâm Đồng: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên cao tốc và đèo Đại Ninh Xe bồn biển kiểm soát 50RM-089.xx lao xuống mép vực đèo Đại Ninh trong khi xe tải biển kiểm soát 61H-077.xx chở trái cây lật ngang trên đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết.

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