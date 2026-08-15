Hà Nội điều chỉnh giao thông một số tuyến đường phục vụ xây cầu Trần Hưng Đạo

Ngày 15/8, nhằm phục vụ thi công Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư, đường đê Nguyễn Khoái, đường Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Huy Tự và các khu vực lân cận.

Cụ thể, đường Trần Khánh Dư (đoạn từ Nhà hát Quân đội đến Cửa khẩu Vân Đồn) tổ chức giao thông một chiều phương tiện trên đường Trần Khánh Dư, đoạn từ ngã ba đường Trần Khánh Dư-phố Trần Hưng Đạo đi cửa khẩu Vân Đồn, cấm phương tiện chiều ngược lại.

Các phương tiện chiều cửa khẩu Vân Đồn và trên đường đê Nguyễn Khoái có nhu cầu đi đường Trần Khánh Dư sẽ đi phố Lê Quý Đôn-đường Trần Thánh Tông-đường Trần Hưng Đạo-đường Trần Khánh Dư.

Đối với đường đê Nguyễn Khoái điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường đê Nguyễn Khoái đi cầu Vĩnh Tuy: đi xuống đường Trần Khánh Dư (đoạn nhà hát Quân đội)-cây xăng Lương Yên-đê Nguyễn Khoái-Cầu Vĩnh Tuy.

Cùng với đó, điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường đê Nguyễn Khoái đi Trần Khánh Dư đi thẳng đường đê Nguyễn Khoái-dốc Bác Cổ-Trần Khánh Dư.

Đường Nguyễn Huy Tự điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường Nguyễn Huy Tự đi đường Trần Khánh Dư theo hướng từ Tăng Bạt Hổ, Yec Xanh-Nguyễn Huy Tự-Trần Khánh Dư hoặc từ cửa khẩu Vân Đồn, Lương Yên-Lê Quý Đôn-Nguyễn Cao-Nguyễn Huy Tự-Trần Khánh Dư, cấm phương tiện chiều ngược lại.

Đường Lê Quý Đôn điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện trên đường Lê Quý Đôn đi đường Trần Thánh Tông theo hướng từ ngã ba Lê Quý Đôn, Trần Khánh Dư-Lê Quý Đôn-Trần Thánh Tông, cấm phương tiện chiều ngược lại.

Tại các tuyến đường thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông nêu trên, lực lượng chức năng, đơn vị liên quan sẽ bổ sung hệ thống biển báo, chỉ dẫn công trường đang thi công từ xa và tại chỗ để các phương tiện lưu thông qua phạm vi dự án được thuận lợi.

Đặc biệt, để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Sông Hồng phối hợp với Công an thành phố Hà Nội điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên đường đê Nguyễn Khoái đoạn ngã ba Lương Yên và ngã ba Vạn Kiếp để phù hợp phương án tổ chức giao thông điều chỉnh.

Song song đó, chủ đầu tư xây dựng phương án rào chắn và thi công các hạng mục cầu Trần Hưng Đạo (đường Trần Khánh Dư và đường đê Nguyễn Khoái) sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố cấp phép thi công đê điều.

Tại các vị trí đã hoàn thành công tác thi công, phải tổ chức thu gọn hoặc tháo dỡ rào chắn, hoàn trả hiện trạng hạ tầng giao thông trên tuyến đường...

Chủ đầu tư cũng phải có phương án đảm bảo chất lượng thi công, an toàn giao thông, an toàn lao động; trước và trong khi thi công phải có đầy đủ hệ thống biển báo, biển hướng dẫn giao thông, rào chắn, đèn chiếu sáng ban đêm, đèn cảnh báo giao thông, thu dọn phế liệu xây dựng kịp thời, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khi thi công; chủ trì, bố trí lực lượng 24/24h để hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra trong suốt thời gian rào chắn thi công.

Trong quá trình thi công, phương tiện, vật tư, thiết bị phải có vị trí tập kết an toàn trong khu vực thi công. Đất thải phải được vận chuyển ngay đến nơi quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường; bố trí đầy đủ các biện pháp kiểm soát bụi như: che chắn công trường, cầu rửa xe…; lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và bật khi có hoạt động thi công, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông và tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông khu vực; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nếu có bất cập.

Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam và Ủy ban Nhân dân phường Hai Bà Trưng chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chủ đầu tư, các đội cảnh sát giao thông điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với chủ đầu tư thu hồi, hướng dẫn thực hiện lắp đặt hệ thống biển báo, biển hướng dẫn phục vụ thi công.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố phối hợp với đơn vị liên quan để di dời điểm dừng xe buýt (nếu có) phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời thông báo cho các xí nghiệp vận hành xe buýt điều chỉnh lộ trình tuyến buýt có liên quan trên đường Trần Khánh Dư, đường đê Nguyễn Khoái.

Phòng Kiểm tra Giao thông vận tải bố trí lực lượng phối hợp với chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo phương án phân luồng tổ chức giao thông; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp./.